Tesla is uitgekeken op auto’s en haalt botte bijl door zijn modellenaanbod

Het doek valt voor de Tesla Model S en Tesla Model X. De Amerikaanse fabrikant stopt binnenkort met de productie van zijn langstlopende modellen – om in dezelfde fabriek robots te gaan bouwen.

Tesla’s modellengamma was al niet groot, maar in Europa halveert het binnenkort. De Model S en Model X gaan volgend kwartaal uit productie, zo maakte Elon Musk bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Beide modellen rollen op dit moment nog uit de fabriek in Fremont, Californië, maar daar komt dus snel een eind aan. De productielijn krijgt een geheel nieuwe bestemming.

Van EV's naar robots

In Fremont maakt Tesla straks geen auto’s meer, maar humanoïde robots. Musk wil er uiteindelijk maar liefst een miljoen per jaar bouwen onder de naam Optimus. Volgens hem is dit geen afscheid in mineur, maar een 'eervolle aftocht' voor twee iconische modellen. “We gaan nu echt richting een toekomst die draait om autonomie,” aldus Musk.

Model S en Model X

De Model S (2012) en Model X (2015) markeerden een belangrijk hoofdstuk in Tesla’s geschiedenis. De Model S speelde een grote rol in het doorbreken van de elektrische auto in het hogere segment, terwijl de Model X dat concept vertaalde naar het populaire SUV-segment. Maar hun tijd lijkt voorbij. En dat is ook niet zo gek: de verkoop was de laatste jaren minimaal, zeker naast de massamodellen Model 3 en Model Y.

Tesla wordt techbedrijf

Het besluit komt in een periode waarin Tesla voor het eerst een teruglopende jaaromzet rapporteert. Toch kijkt Musk liever vooruit: hij ziet de toekomst van Tesla niet in meer auto’s, maar in zelfrijdende technologie, kunstmatige intelligentie en robotica – waarmee het merk steeds verder opschuift van autofabrikant naar technologiebedrijf.

Welke auto's komen er nog wel aan?

De leegte die de Model S en X achterlaten in het modellenaanbod, moet op termijn worden gevuld door andere beloofde projecten: de Cybercab, de Semi-truck en de langverwachte nieuwe Roadster. Maar zulke vooruitzichten nemen we met een flinke korrel zout. Tesla heeft tenslotte vaker grootse plannen aangekondigd waar vervolgens weinig van komt.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Lees meer »

