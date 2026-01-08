In deze 6 Europese landen is de Tesla-haat het grootst

Nieuws

De Tesla Model Y stond in 2025 op de derde plek van de Nederlandse verkoop-top 10. Toch zijn de Tesla-verkopen hier sterk gedaald. Maar er zijn Europese landen waar ze Tesla nog massaler de rug toekeren.

Ondanks die derde plaats van de Tesla Model Y in de Nederlandse verkoophitlijst van 2025, was het verkoopcijfer van de vorig jaar gefacelifte Model Y bijna gehalveerd ten opzichte van 2024. Het ging van 19.094 naar 10.781 stuks. Ook de Tesla Model 3 boekte in Nederland een beroerd verkoopjaar: de elektrische sedan zakte van 10.738 naar 5817 exemplaren.

Alles bij elkaar opgeteld, betekent dat voor Tesla een verlies van 44,5 procent. Daarmee staat Nederland op de vierde plek van de meest Tesla-kritische Europese landen.

Veel Zweden zijn helemaal klaar met Tesla

Het Europese land waar Tesla het hardst achteruit holt, is Zweden. Dat heeft deels te maken met een serieus arbeidsconflict tussen Tesla en een van de grootste Zweedse vakbonden, IF Metall.

Tesla weigert namelijk om de collectieve arbeidsovereenkomst met de bond te ondertekenen. Dat heeft geleid tot boycot- en solidariteitsacties van andere vakbonden, die de Zweedse Tesla-verkoop extra onder druk hebben gezet.

Ook harde klappen voor Tesla in Duitsland

Opvallend is ook de situatie in Duitsland, jarenlang Tesla’s belangrijkste groeimarkt in Europa. Daar kelderde het aantal registraties met bijna 50 procent, van ruim 37.500 auto’s in 2024 naar iets meer dan 19.000 in 2025.

In België is Tesla-verkoop ruim gehalveerd

In België boekte Tesla een nog groter verlies dan in Duitsland, maar omdat België een minder grote markt is, heeft de kritische houding van onze zuiderburen iets minder impact dan de Duitse. Iets vergelijkbaars geldt voor Denemarken.

Ook in Frankrijk boekte Tesla een dikke min. Die is deels te wijten een de aangepaste regels voor de bonus écologique. Daardoor kwam de in China gebouwde Model 3 Highland niet langer in aanmerking voor subsidie. Het gevolg: een daling van 37,5 procent.

In deze 6 Europese landen verliest Tesla de meeste klanten

Land Verkoop 2024 Verkoop 2025 Verandering Zweden 21.897 7252 -66,9% België 21.182 9933 -53,1% Duitsland 37.574 19.387 -48,4% Nederland 30.082 16.683 -44,5% Denemarken 16.032 9457 -41,0% Frankrijk 40.732 25.477 -37,5%

Schrale troost voor Musk is dat het verlies op de grootste Europese Tesla-markt, Groot-Brittannië, beperkt bleef tot minder dan 10 procent. Zo wisten de Britse Tesla-centers alsnog 50.334 auto's aan de man te brengen.

Vooruitblik: Tesla in 2026

De vraag is of Tesla het tij in Europa kan keren met de goedkopere Standard-uitvoeringen van de Model 3 (zie hierboven) en Model Y. Daarmee zou het merk zijn positie mogelijk kunnen stabiliseren, maar een snelle terugkeer naar groei lijkt voorlopig niet vanzelfsprekend.





Zeker niet als Europeanen Musk blijven associëren met de steeds meer anti-Europese houding van de Trump-regering. Dat Tesla het afgelopen jaar in Noorwegen juist met 41,3 procent pluste, is minder positief dan het lijkt, zo blijkt uit het onderstaande artikel.