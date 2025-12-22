Tesla heeft het moeilijk in Europa, maar dit grote land is de uitzondering

Nieuws

Tesla heeft het in Europa best moeilijk, maar in één groot land blijft het merk opvallend goed presteren: het Verenigd Koninkrijk. Terwijl de verkopen elders dalen, voeren de Model Y en Model 3 daar nog altijd de EV-ranglijsten aan.

Met nog anderhalve week te gaan in 2025 is de Tesla Model Y de bestverkochte elektrische auto van het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door de Model 3. Volgens cijfers van EU-EVs verkocht Tesla dit jaar 18.890 exemplaren van de Tesla Model Y en 16.361 van de Tesla Model 3 in de UK. Daarmee laten ze de concurrentie ver achter zich: de Audi Q4 e-tron volgt met 10.287 stuks, terwijl de BMW i4 en Audi Q6 e-tron plek 4 en 5 innemen.

Minder dan vorig jaar, maar nog altijd dominant

Hoewel Tesla in absolute aantallen wat terrein verliest ten opzichte van 2024, blijft de dominantie overeind. Vorig jaar verkocht het merk 32.610 Model Y’s en 17.272 Model 3’s in het VK – meer dan dit jaar, maar de voorsprong op andere merken blijft groot.

Marktaandeel daalt, koppositie blijft

In totaal verkocht Tesla vorig jaar 50.090 auto’s in Groot-Brittannië. Dit jaar ligt dat aantal zo’n 8.000 stuks lager, goed voor een marktaandeel van 9,6 procent tegenover 13,2 procent een jaar eerder. Toch blijft Tesla marktleider bij de elektrische modellen, gevolgd door Volkswagen met 8 procent.

Wisselende vraag

De Britse markt lijkt niet heel gevoelig voor de reputatieschade die Elon Musk zijn merk elders in Europa heeft bezorgd. Wel waren de verkoopcijfers grillig: sommige maanden kenden juist een opleving in de vraag, terwijl andere periodes duidelijk rustiger waren.

Wat verklaart het Britse succes?

Waarom Tesla juist in Groot-Brittannië standhoudt, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk speelt mee dat het merk er al vroeg een sterke positie opbouwde en de infrastructuur voor elektrische auto’s er goed ontwikkeld is. Feit blijft: waar de verkopen elders in Europa teruglopen, blijft de Britse markt voor Tesla opvallend stabiel.