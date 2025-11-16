Met dit trucje wil Tesla geld blijven verdienen nu de verkopen zo tegenvallen

Nieuws

Na Europa en China stort de verkoop van Tesla’s nu ook in de Verenigde Staten in. Wat gebeurt er met de onverkochte voorraad Tesla-modellen? Die worden verhuurd voor een prikkie.

Tesla heeft betere tijden gekend. In Europa verkocht het merk dit jaar 38 procent minder auto’s dan in 2024, in China 35,8 procent minder. In de Verenigde Staten ging het tot nu toe prima, omdat Amerikanen een 'korting' van 7500 dollar kregen op de aanschaf van een elektrische auto.

Maar de regering van Donald Trump haalde een dikke streep door deze subsidie. Sindsdien daalt de vraag naar elektrische auto’s sterk. Het gekke is dat Tesla-baas Elon Musk zelf schuldig is aan de slechte verkopen; hij was een van de steunpilaren van Donald Trump tijdens zijn verkiezingscampagne.

Tesla gaat auto’s verhuren

Niet alleen Tesla heeft het moeilijk, ook met andere Amerikaanse EV-fabrikanten zoals Rivian en Lucid gaat het slecht. Tesla zit nu met een grote voorraad auto’s die het aan de straatstenen niet kwijtraakt. Het gaat daarom zijn auto's maar verhuren. Dat kan op dit moment alleen nog bij een aantal vestigingen in de Verenigde Staten. In Europa kan het niet.

Klanten paaien

De huurperiode bedraagt minimaal drie en maximaal zeven dagen, met prijzen vanaf 60 dollar per dag, afhankelijk van het model. Tesla hoopt dat mensen daardoor alsnog verliefd worden op zijn modellen en er eentje aanschaffen. Om klanten te paaien, wordt elke huurauto geleverd met gratis snelladen en Full Self-Driving.

Als een huurder binnen een week na de huurperiode besluit een auto te bestellen, krijgt-ie korting op de aankoop. Al gaat het om slechts 250 dollar; eigenlijk een fooi.

Volg het internationale auto samen met ons op de voet via onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Autoverhuurder is klaar met Tesla

Autoverhuurder Hertz is juist helemaal klaar met Tesla en wil van zijn voorraad af. De Tesla’s die werden aangeschaft om het verhuuraanbod te elektrificeren, bleken een te lage restwaarde te hebben. En dat komt weer doordat Tesla de afgelopen jaren de prijzen van zijn modellen regelmatig verlaagde.