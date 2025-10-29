Als je deze goedkope Tesla koopt, krijg je er volgens Musk geen stuur bij

Nieuws

Elon Musk wil de Tesla Cybercab, een zelfrijdende taxi, ook aan particulieren verkopen. Maar hij heeft geen stuur en ook geen pedalen. Is dit weer een luchtkasteel van Elon Musk of zit er een logische gedachte achter?

De Cybercab was een van de grootste teleurstellingen in de geschiedenis van Tesla. Dat zit zo. Jarenlang waren er geruchten dat Tesla met een betaalbare EV zou komen, de Model 2. Hij zou minder dan 30.000 euro gaan kosten. De verwachting was dat-ie eind 2024 eindelijk onthuld zou worden.

Maar toen het doek van de auto was getrokken, overheerste teleurstelling. Daar stond geen goedkope EV voor het hele gezin, maar een Cybercab, een zelfrijdende taxi voor twee personen. Ook daarover had Elon Musk al opgeschept, maar zo’n niche is toch minder spannend dan een goedkope EV voor particulieren.

Tesla Cybercab 2027

De futuristische Cybercab heeft geen pedalen en evenmin een stuur. Elon Musk, nooit gehinderd door bescheidenheid, gaf aan dat ook particulieren de Cybercab kunnen kopen. Zonder stuur en zonder pedalen dus … Maar hij is inmiddels teruggefloten door Robyn Denholm, voorzitter van Tesla’s raad van bestuur. Die meldt nu dat de Cybercab waarschijnlijk wél gewoon een stuur en pedalen krijgt als-ie echt in productie gaat.

Dat heeft een reden: in Amerika moet een auto waarvan meer dan 2500 stuks worden verkocht altijd een stuur en pedalen hebben. Dat staat in de wet; zonder de juiste veiligheidsvoorzieningen mag Tesla de Cybercab niet in grote aantallen op de weg brengen. Ook in Nederland mag een voertuig zonder menselijke bestuurder nog niet op de openbare weg rijden. De bestuurder moet altijd kunnen ingrijpen en dus moet elke auto een stuur hebben.

Even de wet aanpassen

Nu is Elon Musk niet iemand die zich zomaar neerlegt bij wetten en regels. Toen hij korte tijd de beste matties was met Donald Trump en hij als baas van het Department of Government Efficiency flink in de overheidsfinanciën mocht snijden, probeerde hij de wet meteen te versoepelen. Hij ontsloeg een deel van het personeel dat zich bezighoudt met de veiligheid op Amerikaanse wegen, maar daar bleef het bij. De limiet van 2500 zelfrijdende voertuigen staat dus nog gewoon in de wet.

Mocht de Cybercab er echt komen (wat allerminst zeker is), dan blijft het óf een niche, óf hij wordt een stuk minder futuristisch dan de bedoeling was.