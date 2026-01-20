Tesla is bijna klaar met ontwikkeling die het merk moet redden (het is geen auto)

Nieuws

Vol trots meldt Elon Musk dat Tesla een nieuwe chip klaar heeft die de zelfrijdende auto dichterbij brengt. Maar scepsis is op zijn plaats en wel hierom.

Als Elon Musk iets roept, moet je dat altijd met een korreltje zout nemen. Zo was de verwachting dat in 2025 de Model 2 op de markt zou komen, een betaalbaar model van het merk. Maar die kwam er nooit.

Nu geeft Elon Musk op X niet hoog op over een nieuwe Tesla, maar over een chip die het bedrijf ontwikkelt. Die heet AI5 en bepaalt hoe goed Tesla’s de komende jaren worden. Elke generatie chips maakt de auto slimmer en beter in staat om zelfstandig beslissingen te nemen. Uiteindelijk moet dat tot de zelfrijdende auto leiden. De AI5-chip is daar een essentieel onderdeel van en is volgens Musk bijna klaar.

Wat de AI5-chip bijzonder maakt, is dat Tesla hem zelf ontwerpt en niet inkoopt, zoals de meeste andere autofabrikanten. Het is dus geen standaard onderdeel dat ook in andere auto’s zit, maar speciaal gemaakt voor Tesla’s. Een digitaal maatpak voor Tesla-modellen, dus.

Zelfs Apple staat versteld

De website elektrek.co was er als de kippen bij om Musks woorden te nuanceren. Op X zei Musk dat de AI5-chip ‘bijna klaar’ is, maar een halfjaar geleden had hij nog gezegd dat het ontwerp al af was. Dat bleek een leugen.

Elon Musk wil dat er elke negen maanden een nieuwe superchip wordt gemaakt, die telkens weer sneller rekent. In de halfgeleiderindustrie zou zo’n korte cyclus ongekend zijn. Zelfs elektronicareuzen als Apple werken met jaarlijkse cycli die vaak al jaren van tevoren zijn uitgestippeld. Normaal gesproken duurt het, nadat het ontwerp van een chip definitief is, nog maanden voordat de fabriek de eerste proefchips kan maken. Daarna volgt een langdurige fase van validatie en testen, voordat massaproductie kan beginnen.

Tesla Cybercab (2026)

Als de AI5-chip daadwerkelijk bijna af is, wordt de Tesla Cybercab er waarschijnlijk als eerste mee uitgerust. Die auto staat gepland voor 2026. Maar bij Tesla zegt een planning doorgaans niet zoveel.