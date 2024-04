Draadloos Android Auto: met deze dongle ga je eenvoudig wireless

Nieuws

Trakteer jezelf én je auto op de beste dongle voor draadloos Android Auto. Zonder kabel je telefoon verbinden, hoeft niet duur te zijn. Ga eenvoudig wireless met deze drie dongles.

Android Auto zonder kabel: hoe werkt dat?

Draadloze Android Auto maakt gebruik van een draadloze verbinding tussen je telefoon en het infotainmentsysteem van je auto. Ondersteunt jouw auto deze functie niet, dan voeg je die zelf toe met een wireless dongle.

De wireless dongle is geschikt voor auto's die een ingebouwd multimediasysteem hebben met bekabelde Android Auto. Je ontvangt een usb-kabel zodat je de adapter kunt aansluiten in de auto. Dit kastje verzorgt de draadloze verbinding met je telefoon.

De beste dongle voor draadloos Android Auto

1. Buddi Car - 99,95 euro

De installatie is eenvoudig en alle kabels worden meegeleverd. Nederlandstalige ondersteuning. De Buddi Car is ook geschikt voor Apple CarPlay, mocht je willen wisselen tussen een Android- en een Apple-telefoon.

2. Motorola MA1 - 69,99 euro

Dankzij het lichte, slanke ontwerp ligt de Motorola MA1 niet in de weg. Je hoeft geen app te downloaden, want de installatie is plug and play. Deze dongle is exclusief te koop bij Amazon.

3. AAwireless - 74,99 euro

Deze dongle van AAwireless wordt geleverd met een gratis Companion-app, waarmee je volledige controle hebt over je apparaat en toegang hebt tot firmware-updates.

Welke auto’s hebben wireless Android Auto?

Draadloze Android Auto wordt steeds meer ondersteund door autofabrikanten, maar niet alle modellen bieden deze functie aan. De beschikbaarheid kan variëren per model en bouwjaar. Over het algemeen geldt: des te nieuwer de auto, des te groter de kans dat wireless Android Auto standaard aan boord zit.

Autofabrikanten die draadloze Android Auto aanbieden in veel modellen zijn onder andere:

Audi

BMW

Ford

Honda

Hyundai

Kia

Mercedes

Nissan

Volkswagen

Let er wel op dat auto’s met draadloze Apple CarPlay in veel gevallen verrassend genoeg een versie van Android Auto mét draad hebben. In dat beval bieden de bovenstaande dongles uitkomst.



