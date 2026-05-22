Ook Citroën gaat op de retrotoer en kondigt plannen aan voor terugkeer Lelijke Eend

Door Shane Jebbink

Het hing al even in de lucht, maar nu is de kogel echt door de kerk: 'De Lelijke Eend' keert terug. Citroën heeft officieel bevestigd dat er een nieuwe 2CV in ontwikkeling is, volledig elektrisch en voor minder dan 15.000 euro.

Tachtig jaar na zijn debuut op de Parijse autoshow van 1948 staat de Citroën 2CV opnieuw in de steigers. Citroën-topman Xavier Chardon maakte de plannen bekend tijdens de presentatie van toekomstplannen van moederbedrijf Stellantis. "In 1948 gaf de 2CV vrijheid aan miljoenen mensen. Tachtig jaar later zal de nieuwe 2CV het elektrisch rijden democratiseren", aldus Chardon.

Onmiskenbaar een Eend

Hoewel het eerste beeld zeer vaag is (zie foto hierboven), laat deze toch weinig aan de verbeelding over: dit wordt geen moderne interpretatie, maar een volbloed retro-reïncarnatie. De ronde vormen en de koplampjes die bovenop de neus lijken te staan, verwijzen duidelijk naar het origineel. Waar de Volkswagen Kever, de Mini en de Fiat 500 al eerder een moderne versie kregen, was de 2CV altijd de grote afwezige in dat rijtje. Daar komt nu verandering in.

In oktober wordt de nieuwe Eend officieel onthuld op de autoshow van Parijs. Of het dan om een studiemodel of de productieversie gaat, is nog niet duidelijk.

Kleine auto, nieuwe categorie

De nieuwe 2CV valt waarschijnlijk onder de zogeheten E-Car- of M1E-categorie, een nieuwe Europese klasse voor kleine elektrische auto's. Dat betekent mogelijk lichtere veiligheidseisen, een vermogensbeperking en een lage topsnelheid. De auto wordt in Europa geproduceerd en moet onder de 15.000 euro blijven, al is het voor Nederlandse kopers nog even afwachten of dat prijskaartje hier ook wordt gehaald. Lees voor meer informatie over dit type auto het artikel hieronder. 

Plannen Stellantis

De aankondiging valt opvallend samen met nieuws over de koers van Stellantis zelf. Het moederbedrijf richt zich voortaan vooral op Jeep, Ram, Peugeot en Fiat. Lees voor meer informatie het artikel hieronder. Citroën krijgt een kleinere rol binnen het concern, maar kiest er tegelijkertijd voor om met de terugkeer van zijn bekendste model te laten zien dat het merk nog altijd iets te zeggen heeft. Of de nieuwe Eend ook het hart verovert zoals zijn voorganger dat deed, zal in oktober in Parijs duidelijker worden.

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

