Goedkope Citroën onder de 15.000 euro komt eraan: dit is wat we tot nu toe weten

Is Citroën wakker, nu concurrent Renault alleen maar hartjes en opgestoken duimen krijgt voor de Twingo? En komt die retro-2CV dan eindelijk? Dat is niet helemaal zeker. Wel weten we dat Citroën heel ver is met de ontwikkeling van een goedkope elektrische auto.

Het blijft een raadsel waarom Citroën nooit is begonnen aan een retromodel van een van zijn klassieke auto’s. Een 2CV vraag toch om een moderne interpretatie? Mini deed het al bijzonder succesvol, de Fiat 500 uit 2007 was ook al een daverend succes. Volkswagen sloeg de plank mis met de New Beetle en de Beetle, maar Renault wist recent juist weer vele harten te winnen met liefst drie retromodellen.

De Twingo staat inmiddels in de Nederlandse showroom en wordt overal geloofd en geprezen. En dat doet ongetwijfeld pijn bij Citroën, dat geen verleidelijk antwoord heeft op dit retromodel.

Goedkope elektrische Citroën

Maar er lijkt iets te veranderen. Autocar meldt dat Citroën werkt aan een kleine auto voor minder dan 15.000 euro. Die wordt naar verwachting in oktober als concept getoond op de autosalon van Parijs. De kleine EV krijgt dezelfde rol als de 2CV in 1948. Die zorgde voor de emancipatie van de auto; veel mensen konden hem betalen en konden dankzij de auto veel grotere afstanden afleggen. De nieuwe ‘Eend’ van 2026 moet elektrisch rijden op eenzelfde manier voor iedereen bereikbaar maken.

CEO Xavier Cherdon noemde zo’n model “absoluut cruciaal” om het marktaandeel van het merk te vergroten. Hij wil iets doen aan de steeds hogere prijzen van nieuwe auto’s.

De autoverkopen in Europa liggen namelijk nog altijd ver onder het niveau van vóór de coronapandemie. Tegelijk stijgt de gemiddelde leeftijd van het wagenpark snel, doordat mensen langer in hun auto blijven rijden en geen nieuwe auto kunnen betalen. Nederland heeft zelfs het oudste wagenpark van West-Europa.

Gemiddelde leeftijd Europese wagenpark stijgt

“De Europese markt is de enige die na Covid nog niet is hersteld,” aldus Chardon tegen Autocar. “We lopen nog steeds zo’n drie miljoen auto’s achter. Ik denk dat 60 procent simpelweg is afgehaakt omdat er geen auto’s meer zijn onder de 15.000 euro.”

“Het is eigenlijk treurig verhaal dat de gemiddelde leeftijd van auto’s in de afgelopen vijf jaar met meer dan twee jaar is gestegen. In Europa zitten we nu gemiddeld boven de 12 jaar. Daarom moet je mensen weer motiveren om nieuwe auto’s te kopen. En die moeten betaalbaar zijn.”

Chardon vergelijkt de huidige Europese markt met die van eind jaren veertig, toen betaalbare en simpele ‘volksauto’s’ zoals de 2CV, Fiat 500, Volkswagen Kever en Austin Mini razend populair waren en een grote rol speelden in de mobiliteit na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog.

Europese keicar van Citroën

Citroëns moderne antwoord is een elektrische microauto. Die sorteert voor op nieuwe EU-regels voor kleine EV’s, een beetje zoals Japanse keicars. Omdat ze zo klein en efficiënt zijn, geeft de Japanse overheid (belasting)voordelen om ze aantrekkelijk te maken.

Chardon wil met de kleine EV twee vliegen in één klap slaan: een groter marktaandeel voor Citroën in Europa, én een hoger aandeel van elektrische auto’s in de verkoopmix.

Toch tempert de Citroën-baas de verwachtingen over het uiterlijk. De kleine Citroën wordt weliswaar de spirituele opvolger van de 2CV, maar het kan goed zijn dat hij géén retro-uiterlijk krijgt.