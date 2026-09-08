Zo blies Citroën de iconische 2CV nieuw leven in

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De 2 CV komt terug: eind mei kondigde Citroën zelf de komst van een nieuwe ‘Lelijke eend’ aan. Veel meer dan een plaatje waarop twee koplampen te zien zijn en het silhouet van een bolle daklijn gaven de Fransen ons niet. Ondertussen draaiden AI-programma’s overuren om plaatjes te creëren van hoe die nieuwe 2 CV eruit zou komen te zien. Toch is de komst van een nieuwe Eend niets nieuws. Al diverse keren eerder probeerde men de 2 CV te vervangen. Dit is deel 1 van een bloemlezing.

Tekst: Thijs van der Zanden, foto's: Citrovisie, Citroën en Chrysler

1939 – Citroën 2 CV Oma Duck

Dit is de échte Citroën 2 CV, zoals hij in 1939 op de Autosalon van Parijs had moeten staan. Een maand eerder brak de Tweede Wereldoorlog, uit waardoor de Salon niet doorging. Uit angst dat de 2 CV in handen van de vijand zou vallen, werden zelfs bijna alle al geproduceerde exemplaren vernietigd. Tijdens de oorlog zag Citroën in dat het oorspronkelijke concept misschien toch wat te eenvoudig zou zijn, en dus ging het ontwerp op de schop: het design werd wat volwassener. De 2 CV zoals we die nu kennen is dus eigenlijk de opvolger van de oer-eend uit 1939.

1955 – Citroën 2 CV redesign DS in zakformaat

Na de komst van de DS in 1955 heeft Citroën overwogen om de 2 CV een wat volwassener uiterlijk te geven, geïnspireerd op de lijnen van zijn grote broer. Het bleef echter bij wat schetsen en enkele schaalmodellen, want de vraag naar nieuwe 2 CV’s was nog altijd enorm: tussen 1949 en 1961 werden er elk jaar weer meer verkocht dan het jaar ervoor. En waarom zou je dan de moeite nemen om het ontwerp aan te passen? De enige grote wijziging die werd doorgevoerd was een nieuwe motorkap in 1960. Al had dat vooral een praktische reden: van de nieuwe kap pasten er 27 op een pallet; van de oude slechts 9.

1959 – Citroën Bijou Brits kroonjuweel

Waar de Fransen de Eend waardeerden om zijn comfort en de praktische gebruiksmogelijkheden, en hun schouders ophaalden over het motorlawaai en het gebrek aan luxe, vonden de Engelsen de 2 CV juist maar gek en spartaans. Speciaal voor de Britse markt ontwikkelde Citroën daarom een versie met een nieuwe carrosserie, die beter aansloot op de lokale smaak. Deze auto, die Bijou genoemd werd, debuteerde in 1959 op de autoshow van Londen … waar ook de Mini werd onthuld. Naast dat moderne ontwerp maakte de Bijou natuurlijk geen schijn van kans. Na slechts 211 exemplaren werd de productie in 1964 beëindigd.

1963 - Project AP Slimme stadsauto

De Renault 4, die in 1961 op de markt kwam, sloeg een flinke deuk in de populariteit van de 2 CV. Daarom startte Citroën project AP: een opvolger van de 2 CV als antwoord op de R4. Wel veranderde de focus: waar de oorspronkelijke 2 CV was ontwikkeld voor het Franse platteland, was in de jaren 60 duidelijk dat de toekomst in een stedelijke omgeving lag. Project AP werd daarom een stadsauto met schuifdeuren, zodat in- en uitstappen op een krappe parkeerplek geen probleem hoefde te zijn. De ontwerpers verloren zich in allerlei futuristische concepten, maar tot een productiemodel kwam het helaas nooit.

1967 – Citroën Dyane Retrodesign avant la lettre

Midden jaren 60 had de 2 CV serieus last van de Renault 4, die sneller, ruimer en luxer was. Project AP had tot niks geleid en daarom begon men in 1965 een nieuwe 2 CV-vervanger te ontwikkelen. Dat werd de Dyane, die in 1967 op de markt kwam. De carrosserie was eigenlijk een soort gemoderniseerde versie van de 2 CV. Daarmee was de Dyane misschien wel het eerste retro-model, lang voordat retrodesign een trend werd! Na de komst van de Dyane bleven de verkoopcijfers van de 2 CV, tegen alle verwachtingen in, gewoon op peil. En toen de Dyane in 1982 uit productie ging, was de 2 CV nog altijd onverminderd populair.

