Citroën stond ooit bekend om z'n gedurfde auto's. Maar sommige ontwerpen waren zelfs de fabrikant te gek. En andere waren juist te saai. Daarom heb je deze 5 Citroëns waarschijnlijk nog nooit gezien.

1. Citroën BX Coupé - Alternatieve auto voor Johnnie Flodder (1983)

In 1982 was het moreel onder de Citroën-designers nog altijd laag. Daarom kwam designchef Carl Olsen met het plan om een coupé te ontwerpen op basis van de BX. Zonder belemmerende eisen kregen de ontwerpers alle ruimte om hun creativiteit de vrije loop te laten. In december 1982 stond er al een model op ware grootte, dat in januari helemaal was afgewerkt.

Met zijn klapkoplampen en gedeelde portierramen was de BX Coupé een modern gelijnde auto die er beslist mocht zijn. De directie, die het model begin 1983 te zien kreeg, was minder enthousiast en het model eindigde ergens in een hoek onder een dikke lag stof. Wij vinden 'm best gaaf, al doet-ie ons ook erg denken aan Japanners als de Nissan 200SX en Mitsubishi Starion.

2. Citroën G23 - Gladde GSA-opvolger (1984)

Citroën ontwikkelde deze G23 als opvolger voor de bejaarde GSA: een modern vormgegeven auto met een gestroomlijnde carrosserie, platte koplampen en een naadloos in de carrosserie opgenomen raampartij. Helemaal jaren 80! Er werd gewerkt aan een korte driedeurs en een wat langere vijfdeurs versie.

Tot productie kwam het echter niet, want bij Citroën had iemand bedacht dat je ook gewoon de 1100 cc motor uit de Visa in de BX kon monteren. Die ondergemotoriseerde en goedkope BX’en konden de GSA gemakkelijk vervangen en daarmee was de G23 niet meer nodig.

3. Citroën XM sedan - Amerikaanse ambities (1987)

Met zijn grote vijfde deur was de Citroën XM een beetje een buitenbeentje in het segment waar sedans de boventoon voerden. In Europa durfde Citroën dat nog wel aan, maar de Fransen hadden ook Amerikaanse ambities met hun nieuwe vlaggenschip.

En omdat de Amerikaanse consument veel conservatiever was dan de Europese, ontkwam Citroën er niet aan om ook een XM met kont te ontwikkelen. Toen de Europese verkoopcijfers van de XM tegen bleken te vallen, durfde Citroën de oversteek naar de States niet meer aan. Zo belandde de XM sedan in het archief.

4. Citroën S8 - Het echte gezicht van de Saxo (1991)

Vanaf 1989 werkte Citroën aan deze S8, die de AX moest vervangen. Ook de Italiaanse designstudio Bertone mocht met een voorstel komen. Hun ontwerp werd uiteindelijk gekozen en gereedgemaakt voor productie. Dat is de auto die je op deze foto ziet.

Tot productie kwam het echter niet, want in 1991 bleek dat het hele project te duur werd. De directie besloot tot een radicale koerswijziging: de S8 moest nu, ook qua design, gebaseerd worden op de Peugeot 106. Dat werd de Saxo die in 1995 op de markt kwam. Was dat niet gebeurd, had de Saxo eruitgezien als op deze foto’s.

5. Citroën C6 - Met het topmodel de hoogte in (2000)

Onzekerheid toen Citroën aan de ontwikkeling van de C6 werkte, want het gerucht deed de ronde dat concurrent Renault met een bijzonder vormgegeven opvolger voor de Safrane zou komen: geen lange limo maar juist een relatief korte en vooral hoog model. “Moeten wij niet ook zoiets proberen?”, moet men zich in de directiekamer afgevraagd hebben. De designers werden aan het werk gezet en het resultaat was … bijzonder.

De keuze was dan ook gauw gemaakt: Citroëns nieuwe topmodel kreeg gewoon die lage, lange carrosserie die wij nu kennen als de Citroën C6. Zou de C6 een groter succes hebben gekend als Citroën voor deze hoge carrosserie had gekozen?

