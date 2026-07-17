Hier koop je al een gloednieuwe Fiat Pandina voor minder dan 10.000 euro*

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Fiat stunt met de ‘oude’ Panda, die nu Pandina heet. De goedkoopste nieuwe auto op benzine heeft wel airco, maar geen radio. In Nederland is het een koopje, totdat je de prijzen in sommige andere landen ziet.

Nederland heeft een nieuwe ‘goedkoopste auto op benzine’ en die is ouderwets kaal. De Fiat Pandina Pop staat op 14-inch wieltjes die zijn voorzien van plastic wieldoppen. Andere besparingen zijn de witte unilak en een gapend gat in het dashboard waarvoor je zelf een radio mag uitzoeken.

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Gratis: zelf schakelen

Wel krijg je standaard airco op je Pandina Pop. Verder blijkt met een pookje schakelen geen krankjorum dure optie te zijn, zoals bij Porsche of Ferrari. Ook heel fijn: de techniek inmiddels zo oud dat alle kinderziektes daar wel uit zijn. Bij Auto Review zijn we stiekem wel fan van dit soort modellen zonder fratsen. En van zelf schakelen. De prijs: minder dan 20.000 euro. Maar het kan nóg goedkoper.

Kijken we op de Belgische Fiat-website, dan leren we dat de dealer je daar een Pandina meegeeft voor 15.490 euro. De reden van dat enorme prijsverschil met Nederland: bpm. De Belgische Pandina Pop is trouwens net zo kaal uitgerust als ‘onze’ Pandina, maar heeft als standaardkleur wél het vrolijke Positano Yellow. Dat het voor nog een bak minder euro’s kan bewijst thuisland Italië, waar de basis-Pandina voor 12.500 euro in de prijslijst staat.

Minder dan 10.000 euro

*En die ‘minder dan 10.000 euro’ dan, is dat een lokkertje? Ja en nee. Als je in Italië de Pandina Pop financiert via Fiat is de basisprijs momenteel 9950 euro. Daar komt nog wel de nodige rente overheen, waardoor je uiteindelijk iets meer dan 13.000 euro betaalt. Dat is nog steeds een absoluut koopje.