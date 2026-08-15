Dit Koreaanse SL-alternatief is beeldschoon, maar werd toch direct vergeten

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Toen de Genesis X werd gepresenteerd, was de wereld nog in de ban van Covid 19. We geven hem alsnog de aandacht die hij toen misliep.

De Genesis X werd op 31 maart 2021 onthuld in Los Angeles. Op dat moment zuchtte Nederland onder strenge coronaregels en gold nog een avondklok. Autonieuws was ondergeschikt aan berichten over mondkapjes, QR-codes in restaurants en woeste wappies. Misschien staat de Genesis X jou nog helder op het netvlies, maar hier op de redactie borrelden niet veel actieve herinneringen op. Genesis was in 2021 nog niet in Nederland actief. Pas dit jaar kwam daar verandering in en Inmiddels kun je hier drie modellen kopen; de GV60, GV70 en G80.

Toen we de GV60 in onze redactie-agenda hadden gezet, doken we nog eens in de archieven in en herontdekten we de Genesis X. De naam is geen ode aan Elon Musks platform, maar de letter X staat symbool voor ‘een verborgen held’, zoals Genesis het zelf formuleerde. Zo verborgen dat specifieke details over de aandrijflijn niet bekend werden gemaakt.

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Concurrent voor SL

Het enige wat we wél weten, is dat de Genesis X een EV is. En een héél fraaie bovendien. Vlaamse lezers kunnen trots zijn, want de auto is getekend door de studio van Luc Donckerwolke. De dubbele verticale koplampen behoren inmiddels tot de Genesis-ijkpunten. Ze lopen bij de X ver door in de flanken. Aan de achterkant heeft de X wat trekjes van de Aston Martin DB9, vanwege de vorm van de lichten. Het silhouet is dat van een klassieke sportcoupé; lange motorkap, lage carrosserie, korte achterkant. Dergelijke modellen zie je nauwelijks meer. De Mercedes SL is een van de laatste modellen die dapper weerstand biedt tegen de bijna Bijbelse SUV-plaag. Laat Genesis maar in dat gat springen. We zien de reacties van de liefhebbers al voor ons: "Ik houd niet van Koreaanse auto's, maar …" Waarna een lofzang op Genesis volgt waarvan Phil Collins alleen maar kan dromen.

Hoopvol

Het zou eeuwig zonde zijn als Genesis zo'n fraai ontwerp tot stof zou laten wederkeren en dat lijken de Koreanen zelf ook te beseffen. In 2025 kwamen er hoopgevende berichten uit Seoel. Genesis kwam met twee nieuwe studiemodellen, die voortborduurden op de X uit 2021. Het waren de X Gran Coupé en X Gran Convertible.

Wederom is het design oogverblindend. Beide auto's zijn gebaseerd op een bestaand model, de G90. Dat voedt de geruchtenmachine dat Genesis serieproductie misschien tóch aandurft. Dat de nieuwe X-modellen een 3,5-liter V6 met 380 pk onder de motorkap hebben en geen elektromotor, zal veel liefhebbers als muziek in de oren klinken. Mocht er een machtige boardmember van Genesis meelezen, dan hebben we een tip. Zorg ervoor dat deze auto's op de openbare weg gaan rondrijden. Een luxemerk is soms meer gebaat bij reuring dan bij hoge verkoopaantallen.