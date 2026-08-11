TEST - Met deze elektrische SUV wil een onbekend luxemerk Audi, BMW en Mercedes verslaan

Tests

Met het luxemerk Genesis wil het Hyundai-concern een deuntje meespelen op de premiummarkt. Om te checken of wij dat kansrijk achten, nemen we de vele toeters en bellen van de elektrische GV60 ter hand.

Nederlanders kennen Genesis al sinds het jaar nul als het eerste boek van de Bijbel en sinds 1967 als legendarische Britse popband. Aan dat korte lijstje kunnen ze vanaf nu een Koreaans automerk toevoegen. Genesis werd in 2015 door Hyundai Motors opgericht en heeft sindsdien al anderhalf miljoen auto's verkocht. Daarmee noemt het zichzelf 'het snelst groeiende premiummerk ter wereld'. In Europa gaat Genesis het opnemen tegen de Grote Duitse Drie, Volvo en Lexus, elders in de wereld wil het ook Infiniti en Acura - de luxedivisies van Nissan en Honda - te lijf.

Behalve in thuisland Zuid-Korea verkoopt Genesis al jaren krachtige benzineauto's in de Verenigde Staten, Canada, en Australië. Sinds 2021 is het eveneens vertegenwoordigd in Duitsland, Zwitserland en Groot-Brittannië. Nu het de elektrische GV60 kan aanbieden en er ook van de GV70 en G80 volledig elektrische versies zijn, vonden de Koreanen de tijd rijp om ook EV-belastingparadijs Nederland aan te doen.

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Eigenwijs driehoekje

Voor deze rijimpressie selecteren we de relatief compacte GV60, met een vanafprijs van 49.990 euro. Die achten we in Nederland kansrijker dan de grotere GV70 (vanaf 64.500 euro). De G80, een vijf meter lange sedan van bijna 75 mille, lijkt ons helemaal een nicheproduct.

De GV60 zit in hetzelfde segment als bijvoorbeeld de Polestar 2 en de Audi Q4 E-tron Sportback. Net als die twee is de GV60 een coupé-achtige crossover, waarbij design belangrijker is dan ruimte. Nu steeds meer anonieme Chinese zetpillen het autolandschap vervuilen, zijn we blij met een verfrissend model als deze Genesis. Voor en achter vallen de dubbel uitgevoerde, horizontale lichtunits op, aan de zijkant trekt de auto de aandacht met zijn opvallende daklijn, bolle achterschermen en de apart vormgegeven C-stijl met het eigenwijze driehoekje. De flinke ducktail-spoiler rondt de achterkant stoer af, maar is niet bevorderlijk voor het zicht naar achteren. Je zou voor de camerastand van de binnenspiegel kunnen kiezen, die zorgt voor een nogal vertekend beeld.

Eigenlijk hadden we het liefst het basismodel aan de tand gevoeld, maar de importeur had alleen de topversie beschikbaar, de Performance AWD Dual Motor. Met een vanafprijs van 72.700 euro vist die plotsklaps in een vijver waar ook de Alpine A390, BMW iX3 en de Polestar 4 rondzwemmen. Met opties als nappaleren bekleding, een panoramadak en een audiosysteem van Bang & Olufsen, staat er ineens 81.200 euro onder de streep. En dan ga je de auto toch nog wat kritischer bekijken.

Leer, alcantara en plastic

In de brochure over de GV60 geeft Genesis hoog op over de afwerking en het materiaalgebruik in het interieur. Bij de eerste aanblik ziet alles er inderdaad weelderig en duur uit, bovendien is het design net even anders dan anders. Maar wanneer we de oude vermaning van onze moeder negeren, en ook 'met de handjes' gaan kijken, blijkt niet alles geborsteld aluminium wat er blinkt. Hier en daar lijkt het eerder op kunststof die naar een goedkope Turkse plastisch chirurg is geweest. Het detoneert een beetje met het hoogwaardige leer, het zachte alcantara en de chique stiknaden die we ook aantreffen. Eveneens fraai, én prettig in het gebruik, is het bedieningspaneel voor de klimaatbeheersing. Die regel je deels met aanrakingsgevoelige oppervlakken, deels met fysieke knoppen. Ook functies als stoelverwarming en -ventilatie en stuurverwarming hebben hun eigen knoppen.

Een typisch Genesis-geintje is de 'kristallen' bol op de zwevende tunnelconsole. Die laat niet zien wat de toekomst brengt, maar verandert in een transmissieknop zodra je de power-knop indrukt. Alles bij elkaar is het een beetje tussen kunst en kitsch, maar in elk geval geen dertien-in-een-dozijn.

490 pk …

Wanneer je instapt, geven de stoel en de eveneens elektrisch verstelbare stuurkolom je alle ruimte, om zich vervolgens weer in de laatst ingestelde positie te manoeuvreren. Je kunt je butler dus gewoon ontslaan en ook je masseur kan de laan uit, want onder de zes (!) knoppen voor de zetelverstelling zitten tal van spannende functies.

Minstens zo opwindend zijn de specificaties van deze top-GV60. Want terwijl de basisversie het met 218 'schamele' pk's moet doen en het tussenmodel niet verder komt dan 318 stuks, hebben wij 490 pk onder de rechtervoet. Ze worden gegenereerd door twee elektromotoren, waarmee zowel de voor- als achterwielen worden aangedreven. In Eco-modus voelt de auto niet bijzonder snel aan, in Comfort wordt-ie al een stuk vlotter en in Sport is de GV60 gewoon een beul. Als de massagestand van de stoel onvoldoende is om je vastzittende wervels te kraken en je chiropractor geen tijd heeft, druk je gewoon de boostknop rechts op het stuur in. De powermeter springt op rood en binnen 4 seconden lanceert de auto je naar 100 km/h. En ineens ben je weer zo soepel, dat je de kids thuis spontaan voordoet hoe je vroeger in de ringen een vogelnestje maakte. Voor extra fun kun je de GV60 tijdens snelle tripjes het geluid van een verbrandingsmotor laten nadoen en met de flippers 'schakelen' als ware het een 'gewone' auto met achttraps automaat. Het schakelgedrag is daarbij bedrieglijk echt, maar zelfs met het volume op max blijft het geluid wel heel bescheiden. Een beetje gek blijft dat je 'opschakelt' met de min-peddel (van het regereneren) en terug met plus.

Die buitenproportionele prestaties zijn leuk, maar het talent van de GV60 beperkt zich niet tot sprintoefeningen op een rechte weg. Hij combineert het met een fijne besturing en veel grip, zodat je vol vertrouwen op hoge snelheid bochten en klaverbladen neemt. De auto helt weinig over en ligt als een huis. Geen spoor van zweverigheid dus, al is de vering allesbehalve hard of oncomfortabel. Je zou kunnen zeggen dat-ie oneffenheden stevig maar met voldoende tolerantie behandelt.

Keurig verbruik

Als EV met premiumaspiraties is de GV60 uiteraard mooi stil, wat hem ook op langere afstanden tot een prettige reisgenoot maakt. De relaxed werkende adaptieve cruisecontrol en snelwegrijassistentie die je keurig midden tussen de lijntjes laat kleuren, doen daarbij eveneens een duit in het zakje. Bij een korte tussensprint waarbij de snelheid tot boven de 130 km/h stijgt, grijpen de stoelwangen je steviger vast. Mogelijk ook om je niet al te zeer te laten schrikken van het snel stijgende verbruik. Aan het eind van de testweek bleek dat overigens mee te vallen. Veel flipperen om te genereren lijkt zo z'n vruchten af te werpen. We noteerden een gemiddelde van 20,4 kWh/100 km. Daarmee zou de 84 kWh-batterij ons ruim 400 kilometer ver laten komen. Bij tussentijds laadstops kun je met maximaal 240 kW snelladen, zodat de accucapaciteit in zo'n 18 minuten van 10 tot 80 procent gaat.

Tegenover het keurige bereik, het aangename langeafstandscomfort en de prima ruimte op de achterbank, staat een niet al te riante kofferbak langdurige gezinsexpedities in de weg. Bovendien is de frunk zo klein dat je favoriete banaan er nog net in past, maar dat is het dan ook wel. Wel positief is het trekgewicht van 1600 kilo - een serieuze caravan is dus geen bezwaar.

Conclusie

Tja, wat kun je nu tégen deze Genesis hebben? Hij oogt origineel, rijdt uit de kunst, is compleet en biedt voldoende actieradius. Maar wie gaat meer dan 72 mille voor dit pretpakket betalen? De fabrikant is geen onbekende, maar de merknaam heeft hier niet de status van BMW of Mercedes en het interieur niet dezelfde allure. Daar komt bij dat velen denken dat-ie 'made in China' is. Kortom: fijne auto, moeilijk verhaal, al dichten we de goedkopere versies grotere kansen toe.