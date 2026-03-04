Genesis komt met 3 modellen naar Nederland en zet Audi, BMW en Mercedes op scherp

Nieuws

Genesis, het luxemerk van Hyundai, komt naar Nederland. Het merk trapt af met drie volledig elektrische modellen en mikt daarmee op het premiumsegment, waar onder meer BMW, Mercedes en Audi de dienst uitmaken.

De Nederlandse introductie maakt deel uit van de verdere Europese uitbreiding van Genesis. Het merk is sinds 2021 actief in Europa en breidt nu uit naar onder meer Nederland, Italië, Frankrijk en Spanje.

Luxe-afdeling van Hyundai

Genesis werd in 2015 gelanceerd als luxemerk binnen het Hyundai-concern. Het merk moest gaan concurreren met gevestigde premiummerken, met een combinatie van opvallend design, veel technologie en een nadruk op service.

Wereldwijd rijden inmiddels meer dan 1,5 miljoen Genesis-modellen rond. In Europa probeert het merk vooral met elektrische modellen voet aan de grond te krijgen. Dat komt goed uit, want Nederland is een echt EV-land.



Drie elektrische modellen

Genesis GV60

Het instapmodel wordt de Genesis GV60, een compacte premium-SUV die gebruikmaakt van het Electric Global Modular Platform (E-GMP), dat ook als basis dient voor modellen als de Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 en Ioniq 9, en de Kia EV6 en EV9.

Dankzij dit platform beschikt de GV60 over 800 volt-architectuur, waardoor hij zeer snel kan opladen. Genesis pronkt met de claim dat de batterij onder ideale omstandigheden in minder dan 5 minuten 100 kilometer extra rijbereik kan toevoegen, maar noemt geen volledige laadtijden of laadvermogen. De WLTP-actieradius bedraagt tot 561 kilometer, afhankelijk van de uitvoering.

Tip De ruime Volkswagen ID.7 Tourer Met de 100% elektrische ID.7 Tourer rij je ongekend ontspannen naar de zaak én op vakantie. Private Lease nu al vanaf € 559 p/m. Ontdek 'm nu

Genesis GV70

Daarboven staat de Electrified GV70, een grotere elektrische SUV met vierwielaandrijving. De enorme grill lijkt op een Superman-achtig schild. Dit model heeft eveneens een boordnet van 800 volt en zes minuten snelladen geeft je 100 kilometer rijbereik. De opgegeven actieradius bedraagt in het beste geval 479 kilometer.

Genesis G80

Het absolute vlaggenschip is de Genesis G80. De luxe sedan heeft een actieradius van circa 570 kilometer en kan net zoals zijn kleinere SUV-broers razendsnel laden. Genesis positioneert de auto in hetzelfde segment als modellen als de Mercedes EQE (en de toekomstige elektrische E-Klasse), BMW i5 en Audi A6 e-tron.

Dealers in Nederland

Toekomstige klanten hoeven in elk geval niet bang te zijn dat ze met hun Genesis nergens terechtkunnen voor onderhoud of service. Het merk werkt in Nederland samen met de dealerorganisaties Zeeuw & Zeeuw en Broekhuis, die de verkoop en het onderhoud gaan verzorgen.

Wanneer de eerste modellen precies op de Nederlandse weg verschijnen en wat ze gaan kosten, heeft Genesis nog niet bekendgemaakt.