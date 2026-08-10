Tests

MG breidt zijn gamma uit alsof de pastoor elk jaar op bezoek komt: ‘wordt het niet eens tijd voor een nieuw model?’. De teller staat op negen; twaalf zelfs als we de Go, de IM5 en de IM6 meerekenen die later dit jaar komen. De MGS9 met zeven zitplaatsen is voorlopig het topmodel. Ondanks het enorme aanbod staat MG niet eens in de top 20 van meestverkochte automerken in Nederland.

De MGS9 lijkt een gewone middelgrote SUV, zoals er inmiddels honderdduizenden in Nederland rondrijden. Maar als we anderhalf uur met de plug-in hybride hebben gereden, parkeren we hem naast een volledig elektrische Skoda Enyaq. Dan lijkt het wel of David en Goliath rechtstreeks vanuit de Bijbel naar deze parkeerplaats zijn gekomen. Een Enyaq is beslist geen klein autootje, maar naast een MGS9 lijkt hij een dwerg.

De specs bevestigen het beeld. Op twee centimeter na, is de MGS9 vijf meter lang. De Enyaq heeft een lengte van 'maar' 4,65 meter. Het is vooral de hoogte die fors verschilt, met 1,78 meter torent de MG liefst 16 centimeter boven de Skoda uit. Een gemiddelde Nederlandse vrouw (die volgens de statistieken 1,70 meter lang is) komt dus niet boven de auto uit. De MG zit nét een segment hoger dan de Enyaq en valt in de categorie van de Volkswagen Tayron. Maar als rechtgeaarde Chinees kost-ie 10 mille minder. Je betaalt 45.250 euro, maar MG geeft tijdelijk 2000 euro korting. Voor een Tayron moet je 52.490 euro neerleggen.

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Echt Chinees

In Nederland mag de MGS9 dan opvallen, in thuisland China zou-ie dat niet doen. We waren in april op de autosalon van Beijing en elk Chinees merk biedt één of zelfs meerdere, vaak reusachtige SUV's of MPV's met zeven zitplaatsen aan. Aantrekkelijk en onderscheidend vonden we ze niet. Veel merken overwegen ook in Europa zo'n monster-SUV aan te bieden, maar dat lijkt een kansloze missie.

Specs MGS9 PHEV

benzinemotor + elektromotor, 299 pk, 390 Nm

0-100 km/h in 9,6 s, 200 km/h

0,8 l + 19,8 kWh/100 km, 18 g CO2/km

4983 / 1967 / 1778 mm, 332 - 2093 l, 2160 kg

NL prijs 45.250 euro BE prijs 43.990 euro

MG pakt de zaken beter aan en heeft inmiddels een uitgebalanceerd aanbod. De MGS9 is het Europese topmodel, maar je kunt ook (veel) kleinere modellen kopen voor vriendelijke prijzen. Met en zonder stekker. Het gamma varieert van de MG3 op benzine (21.750 euro) tot de elektrische sportwagen Cyberster (66.360 euro). De autopastoor kan tevreden zijn … Al vallen de verkopen in Nederland met zo'n 1700 stuks (t/m juli) dan eigenlijk tegen. MG staat daarmee slechts op de 28e plek, met slechts een kleine voorsprong op het zieltogende Mitsubishi.



Met het uiterlijk deden de ontwerpers geen gekke dingen. De grote grille met blokjes springt het meest in het oog, met aan weerszijden een led-streepje. Aan de achterkant zien we de doorgetrokken led-streep en aan de zijkant een grijze balk die aan de bovenkant langs de portieren loopt. Binnenin domineren twee grote schermen het uitzicht. MG paait de Europese klant met een rijtje echte knoppen voor onder meer de klimaatbeheersing. Afwerking en materiaalgebruik zijn keurig.

Gewoon naar de voorwielen

De zevenzitter van MG is een plug-in hybride, met een elektrische actieradius van 100 kilometer. Dat is keurig, maar niet meer uitzonderlijk. De aandrijflijn kennen we uit de MG HS. Een krachtige elektromotor met 231 pk en een 1,5-liter benzinemotor met turbo en 143 pk zorgen voor een gecombineerd vermogen van 299 pk. Al dat vermogen gaat 'gewoon' naar de voorwielen, via een transmissie met één enkele overbrenging. PHEV's met alleen voorwielaandrijving hebben vaak een matig trekgewicht, maar dat is bij de MGS9 met 2000 kg prima voor elkaar. De batterij opladen kan met maximaal 11 kW, een snellaadfunctie heeft hij niet.

Ruimte heb je op de eerste twee rijen voldoende, maar dat geldt niet voor de zitplaatsen helemaal achterin. Als we daar plaatsnemen, de tweede zitrij omhoog wordt geklapt en de portieren worden gesloten, zijn we geneigd een NL Alert uit te sturen. We zitten als een sardientje in een blik met onze knieën tegen onze kin én ingeklemd tegen de achterbank. Wél goed voor elkaar is de bagageruimte van 332 tot 2093 liter.

Geen moeilijk optiebeleid

Onderweg blijkt de MG vooral comfortabel. Het onderstel heeft een zachte afstemming en dat bevalt ons wel. Razendsnel is de MG niet, maar dat hoeft een grote SUV van ruim twee ton ook niet te zijn. Pas op als je enthousiast het gaspedaal naar de vloer trapt; de voorwielen hebben moeite met het vermogen dat dan vrijkomt. Zoals we van moderne plug-in hybrides gewend zijn, is het samenspel tussen de motoren vloeiend en moet je moeite doen om te horen wanneer de benzinemotor bijspringt. Wél irritant is de fluittoon rond de buitenspiegels op hoge snelheden. Het praktijkverbruik zouden we uitgebreider moeten testen, maar als het niet te koud is, moet 80 kilometer volledig elektrisch rijden geen probleem zijn.

We zijn fan van het Chinese optiebeleid. Grofweg kun je dat vaak indelen in: rijk uitgerust en nog rijker uitgerust. Geen gedoe met ellenlange prijslijsten, maar gewoon veel voor weinig. Standaard krijg je 20-inch lichtmetalen velgen, een schuif/-panoramadak, klimaatregeling met drie zones, een elektrisch bediende achterklep en een 360-gradencamera. Voor 2000 euro meer voegt MG daar leren bekleding aan toe, evenals geventileerde voorstoelen met massagefunctie en een Bose-geluidsinstallatie. Tot slot krijg je een keurige zeven jaar fabrieksgarantie.

MGS9 kopen of niet?

In China tel je als merk niet mee zonder een enorme zevenzits SUV in je gamma. Vergeleken met wat je door Beijing ziet rijden, oogt deze zevenzitter van MG best bescheiden. Er is weinig op hem aan te merken, maar helemaal achterin kun je alleen kleine kinderen zonder schroom een plek aanbieden.

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