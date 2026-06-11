Deze elektrische hatchback daagt Volkswagen ID. Polo uit, maar is véél goedkoper en ruimer
De Volkswagen ID. Polo komt eindelijk op de markt en heeft een hoop hoge verwachtingen in te lossen. Maar het model is ook relatief prijzig. Als je een vergelijkbare auto voor minder geld zoekt, moet je bij de eveneens nieuwe MG4 Urban zijn. Via onze handige private lease vergelijker is de Chinese hatchback maandelijks véél goedkoper dan zijn grote concurrent.
Het goedkope ID. Polo-alternatief
Over de MG4 Urban
De MG4 Urban heb je al vanaf 369 euro per maand. Dat is een relatief scherpe prijs, zeker als je dit vergelijkt met zijn grote concurrent: de Volkswagen ID. Polo. De Duitse EV kost namelijk minimaal 399 euro. En daarbovenop is dat het basismodel die vrij karig is uitgerust. Bij de MG4 Urban krijg je meteen te maken met een flinke uitrustingslijst.
Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle.
Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de 4 Urban, en heeft het model ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Rijk uitgerust vanaf de instapper
|- Alle bediening via touchscreen
|+ Erg ruim
|- Mogelijk imagoprobleem
door Chinese afkomst
|+ Comfortabel geveerd
|- Vrij anoniem uiterlijk
Het goedkope ID. Polo-alternatief
MG4 Urban Comfort
Wat betreft uitrustingsniveaus heb je bij de MG4 Urban de keuze uit Comfort en Premium. De Comfort is er met een 43 kWh- of 54 kWh-accu, de Premium alleen met de grote accu. Al vanaf het basismodel (43 kWh Comfort) is de MG4 rijk uitgerust:
- Zwarte en grijze stoffen bekleding
- Automatische klimaatregeling met ventilatieroosters achter
- Warmtepomp
- 12,8 inch HD-infotainmentscherm
- 7 inch digitaal bestuurdersdisplay
- Navigatiesysteem en DAB+
- Draadloos Apple CarPlay en Android Auto
- iSMART online diensten
- Achteruitrijcamera
- Parkeersensoren achter
- MG Pilot rijassistentiepakket inclusief MG Pilot Custom Function
- Keyless Entry
- Volledige LED-verlichting rondom met automatische koplampen
- 16 inch lichtmetalen velgen
- Dakrails en achterspoiler
- Vehicle-to-Load functie
- 5 rijmodi en One-Pedal Driving
- Achterbank met 60:40 neerklapbare rugleuning
Bekijk hier de beste deal voor de MG4 Urban
Specificaties
|Specificatie
|43 kWh Comfort
|54 kWh Comfort
|54 kWh Premium
|Vermogen
|110 pk
|118 pk
|118 pk
|Koppel
|250 Nm
|250 Nm
|250 Nm
|Accucapaciteit (bruikbaar)
|42,8 kWh (41,9 kWh)
|53,9 kWh (52,8 kWh)
|53,9 kWh (52,8 kWh)
|Batterijtype
|LFP (lithium-ijzerfosfaat)
|LFP (lithium-ijzerfosfaat)
|LFP (lithium-ijzerfosfaat)
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|15,5 kWh/100 km
|15,3 kWh/100 km
|15,5 kWh/100 km
|WLTP-actieradius
|325 km
|416 km
|405 km
|0-100 km/h
|9,6 s
|9,5 s
|9,5 s
|Laadvermogen (AC)
|11 kW
|11 kW
|11 kW
|Laadtijd (7 kW AC, 10-100%)
|7,5 u
|9 u
|9 u
|Snellaadvermogen (DC)
|82 kW
|87 kW
|87 kW
|Snellaadtijd (150 kW DC, 10-80%)
|28 min
|30 min
|30 min
De MG4 Urban is een ruime en rijk uitgeruste EV. Dat maakt de Chinees samen met zijn scherpe prijs een geduchte concurrent voor de ID. Polo. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease maakt autorijden een stuk eenvoudiger en zorgt voor meer grip op je financiën. Je betaalt namelijk een vast bedrag per maand, waarin vrijwel alle kosten voor de auto al zijn inbegrepen – denk aan afschrijving, verzekering en onderhoud. Zo voorkom je verrassingen, zoals dure reparaties of een jaarlijkse verzekeringsrekening. Het enige wat je zelf nog moet regelen, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit om de auto te kunnen gebruiken.
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