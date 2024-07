Het dilemma van de opgefriste Hyundai i20 (2024)

Nieuws

De instapversie van de Hyundai i20 zit voortaan beter in zijn spullen en er is een nieuwe topuitvoering: de i20 N Line. Wij twijfelen vooral over welke benzinemotor je moet nemen.

De instapprijs van de opgefriste Hyundai i20 is 24.495 euro. Dan krijg je een i-Motion-uitvoering met meer spulletjes dan voorheen. Zo kijk je voortaan naar een multimediascherm van 10,25 inch met navigatiesoftware en telefoonkoppeling (Android Auto en Apple CarPlay). Een achteruitrijcamera, snelheidsbordenherkenning en een smartphone-app zijn andere luxezaken die hij standaard aan boord heeft.

Tegelijkertijd zie je duidelijk dat je in de basisversie rijdt, want de i-Motion staat op 15-inch stalen wielen met wieldoppen, je kijkt naar een grotendeels analoog instrumentarium en je handen liggen op een stuur en versnellingspook met plastic afwerking.

Hyundai i20 versies: Comfort, Premium en N Line



Als je het ons vraagt, kun je beter één versie duurder gaan. De Comfort-uitvoering (vanaf 26.195 euro) staat namelijk op stoer 16-inch lichtmetaal, heeft een volledig digitaal instrumentarium en het stuur en de versnellingspook zijn bekleed met leer (of iets wat erop lijkt).

Dan zijn er ook nog de Premium-uitvoering (30.295 euro - automatische airco, Bose-audio, stoel- en stuurverwarming) en het nieuwe sportieve topmodel: de N Line (ook 30.295 euro - zie foto's). Hij dankt zijn sportieve looks aan de grotere wielen (17 inch), rode accenten in het interieur en led-verlichting rondom. De akoestische voorruit zou voor een stiller interieur moeten zorgen.

Dilemma: welke benzinemotor moet je nemen?

De basismotor van de i20 is een turboloze 1,2-liter viercilinder benzinemotor met 79 pk en 113 Nm. De handbak heeft vijf versnellingen. Het resultaat is een slaapverwekkende sprinttijd van 13,7 seconden en een topsnelheid van 166 km/h.

Liever heb je de driecilinder turbomotor met 100 pk en 171 Nm. Met een handgeschakelde zesbak spurt hij in 11,1 seconden naar de honderd en pas bij 183 km/h is het mooi geweest. Het is tevens een mild hybrid, wat de auto een fractie (0,1 tot 0,2 l/100 km) zuiniger maakt. Op papier scheelt de CO2-uitstoot 5 g/km, wat een bpm-korting van 800 euro oplevert. Nu hoef je nog maar 1100 euro bij te betalen om te upgraden van de basismotor naar de turbomotor. Klinkt als een no-brainer.

Maar als de bovenstaande cijfers je weinig zeggen en je wilt gewoon een fijne, praktische en veilige auto die je van A naar B brengt, dan beslis je anders. Een i20 met de basismotor is namelijk iets lichter en dus betaal je minder wegenbelasting. En hij heeft een grotere kofferbak, want er is geen ruimte opslokkende mild hybrid-techniek. Het verschil is aanzienlijk: 352 versus 262 liter. Dat maakt de goedkoopste i20 ook de handigste.