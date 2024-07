Hyundai i10 (2024) is voortaan duurder; dit is de reden

Nieuws

De Hyundai i10 kostte nog 18 mille, maar is er in het vervolg vanaf 20.295 euro. Duurder dus. Maar hier krijg je wel wat voor terug.

Hyundai heeft de eerdere basisversie i-Drive van de prijslijst gehaald. De nieuwe instapper is de Comfort. Daarmee is de Hyundai i10 niet langer leverbaar voor minder dan 20.000 euro. Maar, zoals de naam al weggeeft, krijg je voor dat extra geld wel meer comfort terug. Zoals een 8-inch multimediascherm mét navigatie. Maar ook airconditioning, waar je het bij de vorige basisuitrusting met 'arko' (alle ramen kunnen open) moest doen.

Elke Hyundai i10 heeft verder voortaan parkeersensoren achter, verkeersbordenherkenning en Bluelink-connectiviteit met een abonnement voor tien jaar. Hiermee kun je bijvoorbeeld voor vertrek op je telefoon checken hoeveel brandstof er nog in de tank zit. Met Apple CarPlay en Android Auto kun je je telefoon koppelen aan het scherm. En wie echt een broertje dood heeft aan achteruit inparkeren zal blij worden van de achteruitrijcamera met hulplijnen.



Hyundai i10 (2024): minder vermogen

Je levert echter ook wat in, namelijk vermogen. Voorheen leverde de 1,0-liter driecilinder 67 pk, dat is nu 63 pk met 93 Nm aan koppel. Dat komt omdat de motor moest voldoen aan de strengste emissienormen. Een handbediende 5-versnellingsbak is standaard; wie een automaat wil, zit vast aan de duurdere Comfort Smart, vanaf 24.245 euro. Dan krijg je ook een extra veiligheidsgordel op de achterbank, waardoor de Hyundai i10 een 5-zitter is. De goedkoopste i10 is 4-zits.

Als vanouds is de Hyundai i10 ook leverbaar met 90 pk en 172 Nm (N Line). Hiermee kruipt de prijs van de kleinste Hyundai richting 26.000 euro (25.845 euro).