Goedkoopste private lease auto: met deze aanbieding rijd je al vanaf 239 euro

De meeste mensen hebben wel een auto nodig, maar lopen tegen de torenhoge kosten aan. Dit probleem kan worden opgelost door onze private lease vergelijker. Zo kun je momenteel door een messcherpe aanbieding al een Hyundai i10 private leasen vanaf 239 euro.

Private lease wint aan populariteit door de zorgeloze rijervaring zonder zorgen over onderhoud en waardevermindering. Voor een vast maandbedrag krijg je een nieuwe auto, inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud. Dit biedt duidelijkheid en voorspelbaarheid, wat het aantrekkelijk maakt voor mensen die gemak en zekerheid waarderen.

De Hyundai i10 was al de goedkoopste auto uit de private lease vergelijker, maar door deze aanbieding is de prijs al helemaal scherp. Vanaf nu private lease je de Koreaanse stadsauto al vanaf 239 euro. De i10 is ideaal voor kortere stadsritten, maar schuwt ook langere reizen over de snelweg niet. Maar wat zijn de verdere voordelen van de i10, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Je leest het hier. De Hyundai i10 private lease je via Auto Review.

Hyundai i10 private lease

De Hyundai i10 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 239,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai i10 private lease prijzen.

Hyundai i10 in een notendop

Vermogen (pk) 63 Koppel (Nm) 93 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,8 l/100 km (1 op 20,8) 0-100 sprint (seconden) 15,9 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 109

Pluspunten



+ Verrassend volwassen rijeigenschappen

+ Ruim in zijn klasse

+ Uitgebreide veiligheidsuitrusting

+ Aanbieding: enorm scherp geprijsd



Minpunten

- Mede door gebrek aan turbo enigszins futloos

- Standaard niet met 5 maar 4 zitplekken

- Lichte koppeling vereist gewenning

Hyundai i10 Comfort

De vanafprijs geldt vanaf de Comfort-uitvoering, de instapper van het model. Deze is niet karig, standaard vind je er onder andere op:

Cruise control

Airconditioning

14 inch stalen velgen

LED-dagrijverlichting

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeiheidsherkenning

Start/stop-systeem

4,2 inch gedeeltelijk digitaal instrumentarium

8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto





Wanneer je op zoek bent naar betaalbaar vervoer is de Hyundai i10 een goede gegadigde. Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je auto's in allerlei vormen en maten.