Review: Renault Clio TCe 115 heeft iets dat je straks moet uitleggen aan je kinderen

Waar vind je nog een auto met handbak? Bijvoorbeeld in de prijslijst van de nieuwe Renault Clio. Wij rijden een week met deze uitstervende versnellingsbakkensoort, verpakt in Franse charme.

Wat valt op aan de Renault Clio TCe 115?

Vroeger was een handgeschakelde auto zelfs in hogere autosegmenten heel gebruikelijk. Maar heel langzaam sterft de handbak uit. Dat heeft deels te maken met de opkomst van hybridetechniek. De benzinemotor en elektromotor van een hybride worden doorgaans aan een automaat of (bij Toyota) CVT-transmissie gekoppeld.

Ook de nieuwe Renault Clio is er als hybride met automaat (Hybrid 160), maar je kunt hem nog steeds kopen met een handbak met zes versnellingen. De 1,2-liter driecilinder in de Clio TCe krijgt geen ondersteuning van een elektromotor, maar wel van een turbo, en is goed voor 115 pk en 190 Nm.

Wat is goed aan de Renault Clio met handbak?

Een testauto met een handbak hebben we niet vaak meer. We waren bijna vergeten hoe je de koppeling op moet laten komen en tegelijk het gaspedaal licht moet indrukken. Zoals we ook waren vergeten hoe fijn zo'n handbak kan zijn. Waar in de Hybrid de techniek zo gecompliceerd is dat de benzinemotor, de elektromotor en de transmissie met acht versnellingen soms onenigheid hebben over de taakverdeling, heb je dat probleem in de TCe 115 niet. De bestuurder bepaalt wanneer geschakeld wordt, alleen de toerenbegrenzer houdt hem tegen om zijn eigen tijdsslot te bepalen.

Met de torenhoge benzineprijzen in het achterhoofd, is het fijn dat het verbruik meevalt. De Clio TCe 115 heeft officieel elke 100 kilometer genoeg aan iets meer dan vijf liter benzine (WLTP). Wij duiken daar in onze zonnige en lenteachtige testweek in maart zelfs onder met 4,9 l/100 km (1 : 20,4).

Ten opzichte van de hybrid heeft de TCe 115 een niet onbelangrijk voordeel: zijn bagageruimte is 82 liter groter, omdat er geen accupakket onder de vloer opgeborgen hoeft te worden.

Bekijk hieronder de video voor ons vonnis over de Renault Clio Hybrid 160.

Wat kan beter aan de Renault Clio TCe 115?

De hele testweek proberen we ook minpunten te verzamelen, maar dat zijn er bar weinig. Voorin zijn de materialen weliswaar mooi, maar achterin vind je veel hard plastic. Verder is het zicht door de kleine achterruit beperkt. Is dat alles? Eh, ja ...

Wat is de prijs van de Renault Clio TCe 115?

We verzuchten vaak dat zelfs auto's uit de compacte klasse steeds duurder worden. Schrik daarom niet van de basisprijs van de Clio TCe (Evolution), die 26.990 euro bedraagt. Onze rijker uitgeruste Techno kost 28.990 euro.

Of je de TCe 115 of de Hybrid 160 wilt, is vooral een kwestie van smaak. De prijzen lopen niet heel ver uiteen: het scheelt 2000 euro. In de privatelease-vergelijker is de Hybrid zelfs een fractie goedkoper (379 in plaats van 384 euro).

In België zijn de verschillen tussen de TCe 115 en de Hybrid 160 groter. Daar is de TCe 115 een echte prijspakker, met 18.950 euro. De Hybrid 160 kost 23.550 euro, een verschil van 4600 euro.

Wat vind ikzelf van de Renault Clio TCe 115?

Tijdens onze testweek treffen we veel dralende mannen rondom onze Renault Clio aan (het zijn zelden vrouwen); meestal een teken dat de auto in de smaak valt. Misschien is het de opvallende (standaard)kleur metallic vert absolu, in combinatie met de 18-inch lichtmetalen 'Cosmic'-wielen. Maar het kan ook het volwassen design van de auto zelf zijn. Ook op de redactie, met vijf kritische mannen, viel de Clio met zijn groene kleur in de smaak. Zweer je bij zelf schakelen, dan is de TCe 115 een iets goedkoper en prima rijdend alternatief voor de populairdere Hybrid 160.