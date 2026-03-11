Met dit strijdplan wil Renault concurrent Volkswagen vermorzelen

Nieuws

Op de dag waarop de Volkswagen-groep bekendmaakte dat zijn winst afgelopen jaar met 53 procent was gedaald, kwam Renault met een ongekende goednieuwsshow.

Renault blaakt van het zelfvertrouwen en presenteert een nieuw plan: FutuREady. Daarmee wil de Franse autofabrikant in 2030 ‘de toonaangevende Europese autofabrikant’ zijn. Elektrische auto’s spelen daarbij een grote rol. Dit plan doet ongetwijfeld pijn bij Volkswagen, sinds jaar en dag de grootste (en meest toonaangevende) autofabrikant van Europa.

De Duitsers likken hun wonden na het bekendmaken van de jaarcijfers, waarbij de winst in 2025 met 5 miljard euro daalde tot 6,9 miljard euro. Het was het slechtste resultaat sinds 2016. Doodleuk kwam Renault op dezelfde dag met een plan waar het optimisme vanaf druipt.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990. Ontdek 'm nu

Elektrische Dacia Sandero 2027

De Renault Group (Renault, Dacia, Alpine) wil tot 2030 22 nieuwe modellen introduceren in Europa, waarvan 16 volledig elektrisch. Het is niet bekend welke modellen precies gepland zijn. Wel weten we dat er vier elektrische Dacia’s bij komen, waaronder een eigen versie van de Renault Twingo. Eerder meldden we al dat in 2027 een elektrische Sandero wordt uitgebracht. Alpine komt met een elektrische sportwagen als opvolger van de Alpine A110.

Nieuw elektrisch platform

De grotere elektrische auto’s komen op een nieuw platform te staan, met 800 volt-techniek. Voor de grootste modellen belooft Renault een actieradius van 750 kilometer. Verder wil de Franse fabrikant de laadtijd verkorten: over vier jaar moet het mogelijk zijn om de batterij in 10 minuten op te laden.

Tot slot wil Renault de ontwikkeltijd van een nieuw model structureel terugschroeven van vier naar twee jaar. Dat lukte eerder al met de Twingo.

Slimme strategie

Het concern lijkt de goede weg ingeslagen te zijn door het anders aan te pakken dan dan zijn twee Franse concurrenten. Peugeot en Citroën brengen van één model veelal een elektrische variant én een benzineversie uit. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Peugeot 208 en de Citroën C3 Aircross.

Maar Renault kiest voor vertrouwde benzinemodellen; zo kwam eind vorig jaar een gloednieuwe Clio op de markt. Voor de elektrische auto’s gaat Renault op de retrotour en dat levert het merk veel sympathie op. De Renault 4, 5 en Twingo werden met lof overladen.

Het is niet zo dat Renault zich alleen op Europa richt. Wereldwijd wil de Renault Group liefst 36 nieuwe modellen introduceren. Een ervan is de Renault Filante, een SUV die voorbehouden is aan Zuid-Koreaanse kopers.