4 redenen waarom de Renault Filante wél naar Nederland moet komen

De gloednieuwe Filante is het nieuwe wereldwijde vlaggenschip van Renault. De auto is voorlopig alleen beschikbaar in Korea, waar deze ook gebouwd wordt. Later krijgen klanten in Zuid-Amerika en de Golfstaten de mogelijkheid om de Renault Filante te bestellen. Naar Nederland komt het model niet, en dat vinden we jammer om de volgende redenen …

1 De Filante is rúim

De Renault Filante is met een lengte van 4,90 meter de grootste Renault personenwagen, groter zelfs dan de Renault Espace en Renault Rafale.

Met een wielbasis van ruim 2,80 meter zit je niet snel om ruimte verlegen. Zo biedt de auto 32 cm beenruimte voor de passagiers achterin en heeft de Filante ondanks de coupé-achtige vormgeving 633 liter bagageruimte. Ideaal om met de familie op vakantie te gaan. Of naar de bouwmarkt als je de achterbank neerklapt: dan ontstaat meer dan 2000 liter ruimte.

2 Vlot én zuinig

De Filante is een plug-in hybride, gebouwd op het Compact Modular Architecture-platform van Geely, waar bijvoorbeeld ook de Polestar 2 op staat. Een speciaal door Renault volgens het Miller-principe ontwikkelde 1,5 liter turbo benzinemotor biedt 150 pk. Deze is gekoppeld aan twee elektromotoren; eentje van 135 pk en een klein exemplaar met 80 pk. Het systeemvermogen is 250 pk.

Indrukwekkender – en relevanter – is de beschikbare hoeveelheid koppel: 565 newtonmeter. Exacte verbruikscijfers deelt Renault nog niet, maar het merk belooft dat de Filante de helft van een conventionele benzineauto van vergelijkbaar formaat verbruikt. Wij gokken op ongeveer 5 liter per 100 kilometer.

3 Ontzettend veilig

De grote Renault is afgeladen met de modernste passieve en actieve veiligheidssystemen, waarvan je een deel gelukkig eenvoudig uit kunt zetten. Hij stuurt actief om obstakels heen, waardoor je – als het goed is – nooit meer op je voorligger, een fietser of boom knalt. Deze stuurhulp werkt bij een snelheid van 30 tot 120 km/h.

Ook detecteert de Filante de aanwezigheid van een kind op de achterbank. Laat je je kleine per abuis achter in een afgesloten auto (ja, dat gebeurt nog steeds), dan gaan er allerlei toeters en bellen af, inclusief in je aan de auto gekoppelde app. Ook start de airco en gaan de ramen automatisch op een kier voor zuurstof.

4 Verre van saai

Met zijn heftige lijnen en spectaculair vormgegeven interieur is de Renault Filante niet de zoveelste saaie SUV, maar een sportief-stoere cross-over. Vooral het ontwerp van de voorzijde verdient speciale vermelding, want dat is met alle openingen en licht-oplossingen een klein kunstwerk. Net als de bijzondere achterspoiler trouwens. Ook de fraaie voorstoelen mogen er zijn.

Hoewel de Filante best sportief oogt is het weggedrag vooral gericht op comfort. Koreanen staan veel vast in de stad en dan heb je niet zo gek veel aan een spijkerhard onderstel.