Peugeot 208 (2019-): problemen, aandachtspunten, betrouwbaarheid

Aankooptips

De Peugeot 208 komt uit dezelfde stal als de huidige Opel Corsa. Sinds 2019 delen ze binnen het Stellantis-concern hetzelfde platform en dezelfde motoren. Let hierop als je een tweedehands 208 koopt!

Peugeot heeft een lange traditie in de bouw van compacte auto’s. De Peugeot 204 was eind jaren zestig zelfs de eerste compacte personenauto met dieselmotor. Daarna kwam de weinig succesvolle 104, die in 1983 werd afgelost door de redder van het merk: de Peugeot 205.

Vanaf 1998 bouwde de Peugeot 206 het succes van de 205 uit en ontwikkelde zich tot de bestverkochte Peugeot ooit. De - te zware - 207 (vanaf 2006) deed een flinke stap terug, en ook de eerste 208 wist het succes van de 206 niet te evenaren.

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In maart 2019 kwam de tweede generatie van de 208, ook als EV. Bij de facelift in 2023 werd de beruchte natte distributieriem van de PureTech-benzinemotor aan de wilgen gehangen en kreeg de e-208 betere specs.

Verkoopcijfers Peugeot 208

Commercieel heeft de huidige 208 tot dusver behoorlijk goed geboerd. In het eerste volledige verkoopjaar wisten de Nederlandse peugeot-dealers er bijna 7000 te slijten, en in 2022 waren dat er zelfs tegen de 10.000.

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Het daarop volgende jaar waren dat er nog steeds meer dan 9000, maar sinds 2024 (ca. 6100 stuks) lopen de cijfers duidelijk terug. Vorig jaar bleef de teller steken op ruim 4700 auto's en tot en met mei 2026 bleef het kopersenthousiasme beperkt tot nog geen 1500 nieuw verkochte twee-nul-achtjes.

Betrouwbaarheid 208 en apk-resultaten

De huidige Peugeot 208 is betrouwbaarder dan zijn voorgangers. De Consumentenbond beloont 'm met een 7,7. Bij de periodieke keuringen een wisselend beeld zien. Al hebben veel defecten te maken met slecht onderhoud. De keurmeesters stuiten vaak op een ondeugdelijke uitlaatophanging, verkeerd afgestelde koplampen, olie lekkende motoren, versleten remmen en stuurkogels die aan het eind van hun Latijn zijn.

Afbladderende lak en automaat

Geen reden voor afkeur maar wel ellendig, zijn afbladderende blanke lak of zelfs roestsporen. Kijk vooral boven de voorruit, rondom de zijruiten, op de motorkap en rond het logo op de achterklep. De handbak schakelt soms stroef en kan schurende geluiden maken, wat vaak een voorbode is voor ellende. De automaat is evenmin een toonbeeld van raffinement, maar als deze echt bonkig schakelt, is er vast meer aan de hand.

Peugeot 208: klachten over infotainment

Voor de facelift van 2023 waren er de nodige klachten over het infotainmentscherm en het digitale instrumentarium. Veel problemen zijn met updates opgelost, maar controleer voor de zekerheid toch even of Android Auto en Apple CarPlay goed werken en of de schermen niet op zwart gaan.

Daarnaast heeft de (e-)208 te maken gehad met dezelfde distributieriem- en boordlader-problemen als de Corsa. De garantie op beide onderdelen is verlengd, maar alleen als de auto aantoonbaar volgens fabrieksvoorschrift is onderhouden. Let hierop of vraag er bij twijfel naar bij de dealer waar de auto in onderhoud is (geweest).

Populairste motoren 208

Wie een tweedehands Peugeot 208 van deze generatie zoekt, kan op Marktplaats kiezen uit zo’n 1900 auto’s. Het motorenaanbod is grofweg net zo verdeeld als bij de Opel Corsa, al zijn er meer Peugeots dan Opels te vinden met 130 pk en is ook het aantal mild hybrides duidelijk hoger.

Prijs tweedehands Peugeot 208

De tamme, ongeblazen 1,2-liter motor heeft niet onze voorkeur, maar is wel lekker voordelig in aanschaf. Je hebt een 208 1.2 PureTech 75 uit 2020 vanaf ongeveer 10.000 euro. Voor een exemplaar uit 2024 wordt al snel 16 mille gevraagd.

Een vergelijkbare 208 met de 100 pk sterke turbomotor kost gemiddeld slechts zo'n 1500 euro extra. Ook om die reden zouden we de instapper laten staan.

Vanwege de peperdure benzine van dit moment, zitten de prijzen van tweedehands EV's in de lift. Gebruikte Peugeots e-208 zijn geen uitzondering. Reken op vanafprijzen van zo'n 13.000 euro.

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