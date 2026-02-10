EV-rijders zijn de klos in deze 10 gemeenten: op benzine rijden is goedkoper

Nieuws

Een EV springt veel efficiënter met energie om dan een benzineauto. Toch zijn openbare laadpalen in sommige gemeenten zó duur, dat je met een zuinige benzine- of hybride-auto goedkoper uit bent. Deze 10 gemeenten spannen de kroon.

De ANWB zocht uit hoe het zit met de laadtarieven aan (langzame) publieke laadpalen Nederland. En wat blijkt? Gemiddeld kost een kilowattuur 48 cent, maar per gemeente zijn er gigantische verschillen.

Nederweert was het goedkoopst met nog geen 33 cent per kilowattuur. In de gemeente Oegstgeest ben je daarentegen meer dan het dubbele kwijt: 0,697 euro! Volgens de ANWB kan dat op jaarbasis zomaar 900 euro schelen.

10 gemeenten met duurste laadpalen



Gemeente kWh-prijs (€) Laadkosten / 15.000 km per jaar (€) Oegstgeest 0,697 1.829,63 Leiden 0,6914 1.814,93 Leiderdorp 0,6828 1.792,35 Culemborg 0,6719 1.763,74 Katwijk 0,6706 1.760,33 Nieuwkoop 0,6704 1.759,80 Hendrik-Ido-Ambacht 0,6688 1.755,62 Heemstede 0,6648 1.745,10 Molenlanden 0,657 1.724,64 Amstelveen 0,6506 1.707,83

Goedkoper uit met zuinige benzine- of hybride-auto

Maar als je in Oegstgeest woont, ga je natuurlijk niet in Nederweert laden. Het is interessanter om te kijken hoe de laadkosten zich in gemeenten met dure laadpalen zich verhouden tot de benzinekosten.

Een snelle rekensom leert dat een EV-rijder die in Oegstgeest op publieke laadpalen aangewezen is, duurder uit is dan zijn buurman met een zuinige benzine- of hybrideauto. En qua wegenbelasting zijn EV’s tegenwoordig ook niet of nauwelijks goedkoper dan vergelijkbare benzineauto’s.

Rekenvoorbeelden

Lust jouw EV gemiddeld 17,5 kWh/100 km en rijd je 15.000 km per jaar? Dan kom je aan een jaarverbruik van 2625 kilowattuur. Vermenigvuldigd met 0,697 euro, betaal je jaarlijks 1830 euro aan energiekosten voor je EV.

Met een benzineauto die 6,25 l/100 km (1 op 16,0) verbruikt, moet je bij hetzelfde jaarkilometrage 937,5 liter tanken. En met een beetje zoeken, is er in de buurt altijd wel een tankstation te vinden waar je hoogstens 1,93 euro voor een liter E10 betaalt. In dat geval ben je op jaarbasis 1809 euro aan benzine kwijt. Slechts een fractie goedkoper, maar nooit laad- of actieradiusstress.

Benzine tot 341 euro goedkoper

Rijd je in een superzuinige benzineauto of een hybride met een benzineverbruik van 5,0 l/100 km (1 op 20,0), dan ziet het rekensommetje er nog gunstiger uit: 750 x 1,93 = 1448 euro. Op jaarbasis ben je in de 10 gemeenten met de duurste laadpalen voor je EV zo’n 341 tot 259 euro duurder uit.

Laden in Noord-Brabant en Limburg het goedkoopst

Gelukkig laat het ANWB-onderzoek zien dat er ook tal van plaatsen zijn waar het een stuk goedkoper is om je EV op te laden. Vooral gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg vallen positief op. De prijzen liggen daar ruim onder het landelijk gemiddelde.

Maar ook in Staphorst (0,3740) is een laadbeurt lekker goedkoop. Als we daar het rekenvoorbeeld van hierboven op loslaten, ben je jaarlijks slechts 981 euro kwijt aan laadkosten. Daar kan geen zuinige benzineauto tegenop. Bovendien is een EV natuurlijk minder schadelijk voor het milieu.

Grote verschillen buurgemeenten

Opmerkelijk: soms signaleerde de ANWB opvallend grote prijsverschillen in aangrenzende gemeenten. Zo zit het Utrechtse Leusden met 48,484 cent per kWh keurig rond het landelijke gemiddelde. In Woudenberg tel je echter 62,56 cent/kWh neer en in Amersfoort zelfs 63,61 cent.

Nog grotere verschillen zien zien we tussen Culemborg (67,19 ct/kWh) en het aangrenzende West-Betuwe (42,31 ct/kWh). In die gevallen kan het zeker de moeite lonen om je auto in de buurgemeente aan de laadpaal te zetten en per vouwfiets naar huis te gaan.