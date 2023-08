TEST: Volkswagen Passat Variant blijft een alleskunner op zijn oude dag

De Volkswagen Passat Variant is voor veel mensen de ultieme stationwagon. Maar het huidige model gaat al acht jaar mee en krijgt binnenkort een opvolger. Is dit soms het moment dat de volledig elektrische MG5 Electric hem van de troon kan stoten?

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 8. We belichten hier alleen de tijdloze pluspunten van de Volkswagen Passat Variant.

In augustus toont Volkswagen de opvolger van de huidige Passat (de B8-serie). De nieuwe Passat (B9) komt er alleen als stationwagon en blijft voor zijn aandrijving afhankelijk van verbrandingsmotoren. Als je een elektrische stationwagon met het VW-logo wil, ben je aangewezen op de onlangs onthulde ID.7 Variant.

Maakt het logo je niet uit, dan houd je ook de nog te verschijnen Opel Astra Sports Tourer Electric en Peugeot e-308 SW in de gaten. En wie daar het geduld niet voor heeft, kan vandaag al terecht bij de MG-dealer voor de elektrische MG5.

1. De Passat Variant blijft praktisch

Een van de belangrijkste eigenschappen van een stationwagon is de beschikbare ruimte. De Passat Variant pakt op dat gebied meteen de koppositie, want hij is 17 centimeter langer dan de MG5. Volkswagen is sowieso een kei in het creëren van binnenruimte, want op de voorstoelen heb je zeven centimeter meer elleboogruimte. En dat terwijl de auto aan de buitenkant maar 1,4 centimeter breder is. Bij de achterbank is de cabine zelfs tien centimeter breder. Bovendien heb je veel meer beenruimte.

De Passat Variant heeft ook de grootste kofferbak: 650 tot 1780 liter, tegenover 479 tot 1367 liter voor de MG5 Electric. De tildrempel van de MG-kofferbak is trouwens vervelend hoog. Zware vakantiekoffers moet je 15 centimeter hoger van de grond tillen dan met een Passat Variant. Tot overmaat van ramp zit er een hoge richel in de laadvloer wanneer je de achterbank neerklapt. Dus je vakantiekoffers gemakkelijk naar voren schuiven, is er niet bij.

2. Voor luxe zaken ga je naar de Volkswagen-dealer

MG is gul met standaard rijhulpsystemen zoals adaptieve cruisecontrol, rijstrook­assistentie en verkeersbordherkenning. Een achteruitrijcamera, lichtmetalen wielen en een navigatiesysteem zijn eveneens standaard.

Maar voor luxere zaken zoals koplampen met matrixverlichting, zijairbags achterin of een parkeerassistent moet je toch echt uitwijken naar de Volkswagen-dealer. Eerlijk is eerlijk: veel systemen komen van de optielijst, dus ben je duurder uit.

3. Een goed onderstel verjaart niet

Zo kun je bij Volkswagen bijvoorbeeld aankloppen voor adaptieve schokdempers. Voor 1290 euro verander je het veergedrag naar wens van dynamisch naar comfortabel. In de comfortstand merk je weinig van de grote 18-inch wielen en worden oneffenheden soepel opgevangen.

Bovendien is het aangenaam stil aan boord, wat het gevoel van weldaad versterkt. Het onderstel blijft genoeg reserves houden als je je wagon hebt volgeladen en blijft raad weten met grote hobbels. Dat doet de MG5 hem niet na, want hoewel de elektrische stationwagon best comfortabel geveerd is, is zijn demping vrij slap.

4. Benzinemotor blijft dichtbij EU-verbruik

Bij de huidige Passat kun je kiezen tussen een benzine- en een dieselmotor. Beide zijn 150 pk sterk en hebben een automatische 7-traps transmissie met dubbele koppeling. Wij testen de 1.5 TSI en constateren dat de viercilinder turbobenzinemotor met 250 Nm krachtig genoeg is voor dit type auto.

Sportief willen we de aandrijflijn niet noemen, maar wel soepel, sterk en zuinig. Dankzij de actieve cilinderuitschakeling meten we een keurig praktijkverbruik van 6,9 l/100 km. Dat scheelt maar een halve liter met het officiële verbruik dat op de verpakking staat.

De MG5 Electric evenaart niet het stroomverbruik dat je moet rijden om de beloofde 400 kilometer te halen. Want met een netto accucapaciteit van 57,4 kWh en een praktijkverbruik van 20,2 kWh/100 km, beland je al na 285 kilometer bij een laadstation.

Conclusie

Zocht je voorheen een stationwagon voor je gezin, dan kocht je een Volkswagen Passat Variant en leefden jullie nog lang en gelukkig. Dat is nog steeds het geval. Want zelfs op zijn oude dag blijft de B8-Passat een alleskunner. De 150 pk sterke benzinemotor is krachtig, snel en zuinig, en de praktische kwaliteiten van zijn ruime interieur verjaren niet. De MG5 is niet alleen beduidend kleiner, maar ook in veel details niet zo doordacht als de Volkswagen. Dat is zijn grootste tekortkoming.

