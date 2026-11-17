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De RDW, de dienst die in Nederland de kentekens registreert, zet morgen een streep door een groep auto's. Wie vandaag niet in actie komt, mag er niet meer mee rijden en riskeert zelfs dat de politie de auto meeneemt.

Op woensdag 18 november beëindigt de RDW namelijk de tenaamstelling van deze auto's. De tenaamstelling is simpel gezegd de registratie die vastlegt op wiens naam een kenteken staat. Valt die weg, dan mag het voertuig vanaf dat moment niet meer op de openbare weg rijden, maar ook niet meer op straat geparkeerd staan. Bij een controle kan de politie de auto in beslag nemen. Uitstel komt er niet: de RDW bevestigde de datum op 22 oktober nog eens.

Om wie gaat het?

De maatregel geldt voor eigenaren die niet meer op een Nederlands adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), de bevolkingsadministratie van de gemeenten. Het gaat specifiek om mensen die op of vóór 30 april 2026 uit de BRP zijn uitgeschreven, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland wonen, terwijl hier nog een auto op hun naam staat. Volgens de RDW zijn alle betrokkenen inmiddels geïnformeerd. Het gaat volgens de dienst om 26.700 kentekens.

Zo voorkom je problemen

Hoor je bij deze groep, dan moet je de auto vandaag nog overschrijven op naam van iemand die wel op een Nederlands adres staat ingeschreven. Dat kan online via de RDW, bij een kentekenloket, een RDW-balie of een erkend keuringsstation. Heb je de auto meegenomen naar je nieuwe woonland, dan meld je hem af voor export.

Woon je wel in Nederland, maar sta je er niet ingeschreven, dan is inschrijven bij de gemeente de oplossing. Wie geen woonadres heeft, kan mogelijk een briefadres aanvragen. Gebruik je de auto voorlopig niet, dan kun je het kenteken schorsen, al mag de auto dan evengoed niet op straat staan. Gaat het om een leaseauto of ligt er beslag op de auto, dan moet je contact opnemen met de leasemaatschappij of de deurwaarder.

Wie de brief van de RDW heeft laten liggen, heeft dus alleen vandaag nog om te voorkomen dat de auto vanaf morgen niet meer mag worden gebruikt.



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