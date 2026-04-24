Porsche Cayenne Coupé Electric: krapper en duurder, maar om deze reden wil je hem tóch

Ziehier de nieuwe Porsche Cayenne Coupé Electric. In essentie is het dezelfde auto als de ‘gewone’ Porsche Cayenne Electric, maar met een nóg sportievere insteek. Hij levert minder ruimte voor meer geld, maar er is ook een voordeel.

Het grootste verschil tussen de Coupé en de reguliere Cayenne zit aan de bovenkant. Dat begint al met een vlakker liggende voorruit en vindt z’n vervolg in aan lagere, schuiner aflopende daklijn. Volgens de fabrikant is die daklijn geïnspireerd op de Porsche 911. Leuk bedacht, alleen is alles wat eronder zit een stuk hoger, groter en zwaarder …

Oké, met 1,65 meter is de Cayenne Coupé Electric 2,4 cm lager dan z’n SUV-broer, maar met een lengte van bijna 5 meter en een breedte van 1,98 meter blijft het een enorm gevaarte.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Ongelooflijk lage Cw-waarde, meer bereik

Aan de andere kant is Porsche erin geslaagd om de auto een ongelooflijk lage Cw-waarde mee te geven. Wist de reguliere elektrische Cayenne al te verbazen met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,25, de 0,23 van de Coupé is helemaal bewonderenswaardig.

Die dankt de auto aan zijn aalgladde design, en bij de turboversie leveren de futuristische, uitschuifbare aeroblades in de achterbumper ook een bijdrage (zie foto links hieronder). Daarnaast beschikt de auto over actieve luchtgeleiders in de voorspoiler en een actieve achterspoiler.

De lagere daklijn en de betere aerodynamica van de Coupé heeft een meetbaar voordeel: de actieradius groeit met maximaal 18 kilometer tot een WLTP-bereik van 669 kilometer. Geen wereldschokkend verschil, maar alle kleine beetjes helpen en misschien wel de doorslaggevende factor als je twijfelt tussen de SUV en de SUV Coupé.

Veel minder kofferruimte

Maar zoals bekend, heeft elk voordeel z’n nadeel. Qua kofferruimte moet je bijvoorbeeld een flinke concessie doen ten opzichte van de gewone Cayenne Electric. Met de achterbank rechtop beschik je in de Coupé over een nog altijd heel bruikbare: 534 liter, maar vergeleken met de 781 liter van de reguliere versie is het toch een beetje behelpen. Gelukkig is er ook een frunk van 90 liter. En het trekgewicht blijft ‘gewoon’ 3500 kilo.

Langer dan 1,85 m? Jammer dan ...

Een andere keerzijde van het aalgladde coupédesign is de beperkte hoofdruimte achterin. Passagiers tot 1,85 meter lengte passen nog, maar wie die maat overschrijdt, raakt met z’n kruin het dak. Je kunt trouwens kiezen voor een driezits bank of twee separate zitplaatsen.

Verder is de achterruit kleiner, wat het zicht naar achteren beperkt. Dat zijn bekende coupé-SUV-concessies, waar ook Porsche weinig aan doet.

Tot 1156 pk, absurd snel

Bij de lancering zijn er drie varianten, allemaal met 800V-techniek:

Cayenne Coupé Electric

408 - 442 pk (overboost)

0-100 km/h: 4,8 s – topsnelheid: 230 km/h

Cayenne S Coupé Electric

544 - 666 pk (overboost)

0-100 km/h: 3,8 s – topsnelheid: 250 km/h

Cayenne Turbo Coupé Electric

857 - 1156 pk (overboost)

0-100 km/h: 2,5 s – topsnelheid: 260 km/h

Die Turbo-versie is ronduit absurd: een SUV van dit formaat die supercar-cijfers neerzet. Tegelijk is de vraag hoe relevant dat is in de praktijk – en hoeveel klanten dit potentieel ooit benutten.

Laden en techniek

Snelladen gaat met maximaal 390 kW (kortstondig 400 kW), mits je de juiste laadpaal vindt. AC-laden kan met 11 kW standaard of optioneel 22 kW. Best een beetje flauw dat je daarvoor moet bijbetalen.

De ondersteltechniek komt één op één van de SUV: standaard luchtvering met PASM, optioneel Porsche Active Ride en achterasbesturing (tot 5 graden).

Meer standaard, meer opties

De Coupé is standaard iets rijker uitgerust dan de SUV, met onder meer een panoramadak en Sport Chrono. Optioneel is er een Lightweight Sport Package, goed voor een gewichtsbesparing van 17,6 kg dankzij een carbon dak en lichtere componenten. Nu klinkt een dikke 17 kilo indrukwekkend als je zelf zo veel moet afvallen, maar op een auto van dit formaat blijft het symbolisch.

Conclusie

De Cayenne Coupé Electric is typisch Porsche: technisch indrukwekkend, razendsnel en tot in detail uitgewerkt. Tegelijk lever je ruimte en gebruiksgemak in voor een sportiever silhouet en een paar kilometer extra bereik.

Wie dat belangrijk vindt, krijgt er een van de snelste elektrische SUV’s op de markt voor terug. Maar rationeel bekeken blijft het een bekende rekensom: meer betalen voor minder auto – verpakt in een mooiere vorm. De officiële prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op zo’n 3000 euro extra ten opzichte van de SUV-variant. Dat betekent dat je voor de basisversie van de Porsche Cayenne Coupé Electric minimaal zo’n 113.000 euro kwijt bent.