Bij deze auto betaal je 350.000 euro voor een ander kleurtje en een nieuwe motor

Nieuws

De laatste originele Land Rover Defender rolde 10 jaar geleden van de band, maar je kunt nog steeds een nieuwe kopen. Althans een soort van. Dan moet je wel zo'n 350.000 euro meenemen. En als je dat wenst, spuit Land Rover zo’n nieuwe oude Defender in zo’n kekke Octa-kleur.

Ja, die nieuwe Defender is beter en comfortabeler dan de originele, maar een 4K-flatscreen biedt ook een scherper beeld dan een origineel schilderij van Rembrandt. Welke zou jij liever aan de muur hebben? Exact. Dat is ook de reden dat sommige mensen heel veel geld overhebben voor zo’n originele Land Rover Defender. Alleen willen ze niet betalen voor een auto die van origine vrij beroerd rijdt.

Nieuwe lakkleuren

En daar springt de afdeling Classic Works van Land Rover handig op in. Daar zoeken ze een (niet zo heel) oude Land Rover Defender, halen deze volledig uit elkaar en bouwen 'm weer opnieuw op. Dat doen ze met allerlei zaken die het rijden in zo’n klassiek model (de basis is uit 1983 en dat was een doorontwikkeling van een auto uit 1948) een beetje draaglijk maken voor de welgestelde clientèle.

Daarbij bieden ze de keuze uit de korte 90-variant in open of dichte uitvoering en de lange, dichte 110. Voor een moderne finish van het exterieur kun je nu kiezen uit drie nieuwe lakkleuren die speciaal voor de moderne Defender Octa zijn bedacht: Petra Copper, Faroe Green en Narvik Black. De toevoeging Octa staat voor de achtkantige vorm van een diamant, om aan te geven hoe uniek de auto is. Land Rover claimt dat het spuiten 300 uur duurt. In die tijd bouwt Tesla zo’n 30 auto’s.

Klassieke rijeigenschappen

De agrarische viercilinder diesel maakt plaats voor een vijfliter V8 op benzine, gekoppeld aan een boterzachte automaat in plaats van de niet al te vlotte handbak. Over de harde plastics in het interieur wordt een lapje leder getrokken, net als over de stoelen. De grootste makke van zo’n klassieke Land Rover Defender - de stuurinrichting - blijft onaangeroerd, waardoor je er constant aan herinnerd wordt dat je met een anachronisme op pad bent. Wel zo authentiek.

En dan de prijs

O ja, na de ombouw en het voldoen van de factuur van 190.000 pond exclusief belasting (350.000 euro inclusief schatten wij), mag je de auto géén Land Rover meer noemen, maar is het Classic Defender V8. Vind je dat te veel geld, dan heb je al een moderne Defender Octa vanaf zo’n 285.000 euro. Die is beter en comfortabeler, maar het is geen oude meester.