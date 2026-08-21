Dit verandert er dit jaar nog voor elke nieuwe auto die in Europa wordt verkocht

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Wie dit najaar een nieuwe auto koopt, krijgt er automatisch iets bij dat niet in de folder staat. Het zit niet onder de motorkap, maar wel op elke nieuwe auto die in Europa wordt verkocht.

De Europese Unie voert onder de Euro 7-wetgeving een digitaal paspoort in voor auto's, het Environmental Vehicle Passport. Daartoe maken fabrikanten per voertuig een bestand aan en koppelen dat aan het chassisnummer. Daarnaast blijft het gewone kentekenbewijs ook gewoon bestaan. Wat er precies in het EVP staat, verschilt per auto.

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Wat er straks op je dashboard verschijnt

Het paspoort is op te vragen via een QR-code op de auto of op het dashboardscherm. Bij een gewone benzine- of dieselauto staan de officiële verbruiks- en CO2-cijfers en het motorvermogen erin. Bij een elektrische auto of plug-inhybride komt daar de elektrische actieradius bij, en de status van de batterij, die na vijf jaar of 100.000 kilometer nog minstens 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit moet hebben.

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Twee data om te onthouden

De regel treedt in twee stappen in werking. Vanaf 29 november 2026 is het paspoort verplicht voor elk nieuw ontwikkeld model dat vanaf die datum een typegoedkeuring krijgt. Een jaar later, op 29 november 2027, moet elke nieuw geregistreerde auto in de EU het paspoort hebben, ongeacht wanneer het model is ontwikkeld. Voor de gemiddelde Nederlandse koper verandert er voorlopig weinig, pas als de eerste Euro 7-auto's over een aantal jaren op de occasionmarkt verschijnen, wordt dit paspoort echt bruikbaar om de staat van een tweedehands auto te checken.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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