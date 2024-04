Goedkoop elektrisch rijden: deze EV private lease je al vanaf 283 euro

Nieuws

Met de 500e greep Fiat ongeveer vier jaar geleden terug op de naam en het snoezige en stijlvolle design van de uiterst populaire Fiat 500. Met private lease is de EV voor een scherpe prijs verkrijgbaar, helemaal wanneer je beseft dat je ook subsidie kan aanvragen.

Private lease biedt de ideale combinatie van comfort en duidelijkheid: je geniet van het rijden in een nieuwe auto zonder je zorgen te hoeven maken over bijkomende kosten. Een vast maandelijks bedrag dekt alles - van verzekering tot onderhoud - waardoor je financieel overzicht behoudt en verrassingen voorkomt.



Profiteer elke maand van SEPP-subsidie



Het private leasen van een elektrische auto wordt nog voordeliger met de SEPP-subsidie. Deze financiële ondersteuning loopt op tot 2950 euro en wordt gedurende maximaal 48 maanden verstrekt bij het afsluiten van een private leaseovereenkomst.

Dit houdt in dat je maandelijks een bedrag van 61,46 euro op je bankrekening gestort krijgt, waardoor het een stuk aantrekkelijker wordt om voor een elektrische auto te kiezen. Dit voordeel is van toepassing gedurende de hele termijn van je leasecontract, met een limiet van 48 maanden, ongeacht de werkelijke lengte van je contract.

Daarmee gaat het leasebedrag van de Fiat 500e van minimaal 344 euro naar minimaal 283 euro. Dat scheelt! De Fiat 500e private lease je dan ook via Auto Review. Wij zetten de technische specificaties van de olijke Italiaan voor jou op een rijtje, en noemen daarna enkele voordelen en nadelen van de elektrische Fiat 500e. Zo maak jij een goed geïnformeerde keuze.

Fiat 500e in een notendop

Specificaties

Uitvoering 24 kWh 42 kWh Vermogen (pk) 95 118 Koppel (Nm) 220 220 Accucapaciteit (kWh) 24 42 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 13 kWh/100 km 14,4 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 190 322 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (0%-100%) 2 u 30 min 4 u 15 min Snellaadvermogen (kW) 50 85 Laadtijd (10%-80%) 30 min 35 min

Pluspunten



+ Leuk en onderscheidend ontwerp

+ Zuinig: laag verbruik

+ Rijdt leuk

+ Relatief comfortabel geveerd

Minpunten

- 24 kWh: kleine actieradius

- Snellaadvermogen

- Achterbank is amper bruikbaar

Fiat 500e Urban

De instapper van de Fiat 500e heet Urban. Met dit uitrustingsniveau krijg je standaard:

Cruise control

Automatische airconditioning

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

Elektrische bedienbare buitenspiegels

Elektrische ramen voor

15 inch stalen velgen

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

Sun of Italy - Acid Yellow pastellak (zie foto's hierboven)

10,25-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7-inch digitaal instrumentarium

Fiat 500e private lease

De Fiat 500e is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 344,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat 500e private lease prijzen.

Met de afgetrokken subsidie is de Fiat 500e een van de goedkoopste EV’s in onze private lease vergelijker. Wil je toch liever een andere auto? Kijk dan verder in onze vergelijker voor andere aanbiedingen. Ook een andere elektrische auto private lease je via Auto Review.