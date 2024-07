TEST: Waarom je liever een dure stadsauto koopt dan een goedkope

Tests

De Toyota Aygo X is 3000 euro duurder dan de goedkoopste nieuwe auto van Nederland: de Mitsubishi Space Star. Maar daar krijg je zoveel voor terug, dat je achteraf blij bent dat je meer geld hebt uitgegeven.

Deze test van de Toyota Aygo X en de Mitsubishi Space Star is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 7. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

De bediening van de goedkope Space Star gooit je elf jaar terug in de tijd, maar de Aygo X is juist helemaal bij de tijd. Toyota plaatst altijd een touchscreen van 9 inch (of groter). Telefoonkoppeling loopt via een draadje en je luistert via vier luidsprekers naar digitale radio. Luxe ­uitvoeringen hebben een 10,5-inch navigatiesysteem.

Op het gebied van veiligheid is het verschil tussen beide auto’s bijna schokkend: elke Aygo X heeft Toyota Safety Sense 2 met adaptieve cruise­control, rijstrookassistentie en verkeersbordherkenning.

Meer veercomfort

De wielbasis is kort, de spoorbreedte is smal en de centenknijper is gespierd. Dat maakt het knap lastig om een comfortabele stadsauto te bouwen. De Toyota Aygo X mag dan de stilste zijn, op de snelweg luister je evengoed naar een onaangenaam blikkerig gedreun.

Daar staat tegenover dat het veercomfort behoorlijk volwassen is. De Aygo X veert soepel als je over drempels rijdt, terwijl de achteras van de Space Star simpelweg een ferme tik uitdeelt. De Toyota weet sowieso beter raad met venijnige dwarsrichels zoals tramrails. Achter het stuur van de Mitsubishi leer je al snel om niet te hard over zulke oneffenheden te stuiteren.

Betere rij-eigenschappen

De Aygo X rijdt niet alleen comfortabeler, maar ook sportiever. Zijn besturing is directer en de tractie is beter, waardoor hij soepeler en sneller de bocht doorgaat. Mede dankzij de goede tractie ligt zijn dynamische bovengrens ook verder weg. Als je in een te snel genomen bochten van het gas gaat, begint de auto in te draaien. Maar alleen als je zelf het ESP uitschakelt. Anders grijpt de software al vroeg in.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Een dure Space Star is minder luxe

Het kwam al even aan bod: de 17.490 euro kostende instapversie van de Mitsubishi Space Star is een ouderwets showroomlokkertje. Zijn uitrusting is zo karig, dat het aandoenlijk is. Want ook al zit je komende zomer zwetend achter het stuur en moet je zelf een deuntje fluiten, je rijdt toch maar mooi in een nieuwe auto met acht jaar garantie. Als je het ons vraagt kun je beter 3000 euro meer uitgeven en voor de behaaglijke Dynamic-uitvoering gaan.

Maar dan beland je in de prijsklasse waarin ook de voordeligste Aygo X opereert. Die basisversie kost 20.495 euro en zit nog beter in zijn spullen dan de Space Star Dynamic. Daar komt nog bij dat kleine Toyota’s niet zo snel in waarde dalen. En zoals je weet, geeft Toyota tien jaar garantie.



Conclusie

De Toyota Aygo X is de leukst rijdende auto en hij biedt het beste veercomfort. Het ruimte-aanbod is echter beperkt en je bent minimaal 20 mille kwijt. Maar deze test laat ook zien dat je soms vooraf meer geld moet uitgeven om achteraf beter af te zijn. Dan doelen we niet alleen op de hogere restwaarde, maar ook op het uitgebreide veiligheidssysteem van de Aygo X. Hij wordt verdorie standaard geleverd met adaptieve cruisecontrol en daar kun je bij een even dure uitvoering van de Space Star naar fluiten.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 7. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.