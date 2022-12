Aankooptips Ford Kuga (2013-2020) - problemen, uitvoeringen, prijzen

Zeg: “Duitse middenklasse-suv”, en iedereen roept: “Volkswagen Tiguan!” Om de een of andere reden staat de Ford Kuga bij veel minder mensen op het netvlies. Maar dat betekent niet dat een tweedehands Kuga een verkeerde keus is.

Ondanks de populariteit van het suv-segment, is de Ford Kuga in Nederland nooit echt aangeslagen. We duiken in de sterke en zwakke punten van de Ford Kuga (2013-2020) en kijken naar zijn aantrekkelijkheid als occasion.



Hoewel de tweede generatie van de Ford Kuga nog erg op zijn voorganger lijkt, heeft-ie een aantal belangrijke voordelen. Zo is de inhoud van zijn bagageruimte met 71 liter gegroeid tot 456 liter. Maar het grootste voordeel waren de veel zuiniger viercilinders. Deze hadden een veel lagere CO2-uitstoot dan de eerder gemonteerde vijfcilinder turbomotoren van Volvo. Daardoor werd de benzineversie van de Ford Kuga in 2013 maar liefst 11.000 euro goedkoper.

Sterke punten Ford Kuga



Sterke punten van de Kuga zijn de prettige besturing, het - zeker voor een suv - strakke rijgedrag en het goede ruimteaanbod. Minpunt is de wat érg stevige vering op korte hobbels.



Ondanks de verbeteringen en de sterk gedaalde prijs, kwam de verkoop van de tweede generatie Ford Kuga moeizaam op gang, al ging het na de facelift van 2016 een stuk beter. Van 2013 tot en met 2020 zijn er in Nederland nog geen 10.000 Kuga’s aan de man/vrouw gebracht. In diezelfde periode werden 25.000 stuks van de Volkswagen Tiguan en ruim 43.000 exemplaren van de Nissan Qashqai verkocht.

Welke motorversies van de Ford Kuga (2013-2020) zijn er?



Het motorgamma van de Ford Kuga was vrij overzichtelijk. In de basis bestond de keus uit twee benzinemotoren en twee diesels. De 1.6 EcoBoost met 150 of 182 pk moest in 2014 het veld ruimen. ervoor in de plaats kwamen twee even krachtige versies van de 1.5 EcoBoost. Volgens de fabriek neemt de instapper genoegen met gemiddeld 6,2 l/100 km (1 op 16,1). Terwijl zijn voorganger elke 100 kilometer 6,6 liter benzine dronk (1 op 15,2). Tijdens een praktijktest in Nederland komen wij niet verder dan 9,2 l/100 km (1 op 11,2 ) ...



Op de hoogte blijven van onze aankooptips?



Aanmelden

Volg Auto Review met de gratis nieuwsbrief!



Dieselfans konden tot 2014 kiezen uit de 140 pk sterke 2.0 TDCi met voorwielaandrijving en dezelfde motor met 163 pk en vierwielaandrijving. Daarna werd het vermogen van deze aandrijflijnen opgekrikt tot 150, respectievelijk 182 pk. Met de facelift van 2016 betrad de 1.5 TDCi het strijdtoneel, met 120, 150 of 182 pk. Vanaf 2018 had de sterkste versie 176 pk. In 2018 en 2019 werd er ook weer een 2.0 TDCi leverbaar, nu met 150 pk.

Welke uitvoering van de Ford Kuga moet ik hebben?



Op uitrustingsgebied is de Trend de simpelste variant van de Ford Kuga. Titanium en Vignale staan voor luxe en superdeluxe. Die Vignale heeft bijvoorbeeld achterbankverwarming en een achteruitrijcamera. De ST-Line richt zich met zijn zwarte exterieuraccenten en grote 18-inch wielen op de sportief ingestelde automobilist. De in 2016 gefacelifte Ford Kuga herken je vanbuiten aan zijn grotere grille met nieuwe led-koplampen en de ingekorte achterlichten. Aan de binnenkant zien we een opgefrist dashboard. Het heeft minder toetsen en een touchscreen met grotere knoppen. Ook kan het infotainment nu overweg met Apple CarPlay en Android Auto.



Ford Kuga: problemen en zwakke punten



Veel grote defecten kent de Ford Kuga niet. De meeste kinderziekten zijn verholpen na werkplaatsacties en software-updates. We doelen dan onder meer op vroegtijdig versleten koppelingen. Een ander euvel dat vroege Kuga’s trof, manifesteerde zich in de vorm van trillingen tijdens het rijden. Oorzaak bleek een slechte bevestiging van de rem- en brandstofleidingen.



“Zie je iemand met volle boodschappentassen tégen, in plaats van ónder de achterbumper van zijn Kuga schoppen, dan is vast de handsfree bediening van de klep stuk.”

In de categorie klein leed vallen de wiebelende voorstoelen – vooral merkbaar bij flink remmen of gas geven. Als je voor in de Ford Kuga natte voeten krijgt, hoef je niet direct in paniek te raken. Waarschijnlijk is de afwateringsleiding van de airco verstopt. Even ontstoppen en klaar ben je.



Zie je bij de supermarkt iemand met de handen vol boodschappen en een rood aangelopen hoofd tégen, in plaats van ónder de achterbumper van zijn Ford Kuga schoppen, dan is vast de handsfree bediening van de klep stuk. Check het mechanisme – indien aanwezig – voor aankoop. Zo voorkom je deuken in je ­achterbumper.



Ook irritant: een defecte ruitenwissermotor. Controleer daarom tijdens de proefrit even of de wissers het doen, ook als het niet regent.



Problemen aan motor en versnellingsbak Ford Kuga



Op motorisch gebied kunnen de nylon injectorafdichtingen van de Ford Kuga 1.6 Ecoboost voor malheur zorgen. Als ze niet (meer) goed vastzitten, zijn er tijdens het accelereren knallen vanuit het motorruim te horen. Bij diesels komt het voor dat een van de gloeibougies kortsluiting veroorzaakt, waardoor de desbetreffende zekering doorslaat.



Wie zijn zinnen heeft gezet op een vierwielaangedreven Ford Kuga, moet tijdens de proefrit goed controleren of de tussenbak in stilte zijn werk doet. Rammel- of klopgeluiden kunnen de voorbodes zijn van een kostbare reparatie of zelfs een volledige revisie.



Bij auto’s met automaat moet de bak soepel en voorspelbaar schakelen, zeker bij Kuga’s met trekhaak die regelmatig een zware aanhanger hebben voortgesleept. Een Powershift-automaat die het zwaar te verduren heeft gehad, kan last krijgen van versleten tandwielen, defecte afdichtingen, vervuilde sensoren of een verward schakelbrein. Reparatie is ­prijzig.

Prijzen tweedehands Ford Kuga



Dat de Ford Kuga relatief onbekend is, maakt hem ook relatief onbemind, wat weer van invloed is op de prijs. Zo is een tweedehands Ford Kuga met de 150 pk sterke, 1,5- of 1,6-liter instapmotor al snel 2000 tot 3000 euro goedkoper dan een Volkswagen Tiguan met 122 pk.



De goedkoopste van de ruim 300 Kuga’s II die we op Marktplaats.nl tegenkwamen, kostte 11.000 euro. In de prijsklasse van 12.000 tot 14.000 euro heb je aardig wat keus. Vanwege het stoerdere front, het fraaiere dashboard en het verbeterde infotainmentsysteem, zouden wij een gefacelifte Ford Kuga kiezen. De meeste zijn in 2017 of 2018 op kenteken gezet en staan te koop vanaf circa 18.000 euro.



Aan de top van de Kuga-markt komen we een aantal geïmporteerde exemplaren tegen met de 230 pk sterke 2,0-liter EcoBoost-motor, vierwielaandrijving en automaat. Ze moeten rond de 30 mille opbrengen. Vanwege de hogere vaste en variabele kosten en de gecompliceerdere aandrijflijn, staan deze niet hoog op ons voorkeurslijstje.