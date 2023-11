TEST - waarom je juist nu een nieuwe Mercedes CLE (2023) moet kopen

Het zijn momenteel rare tijden. Oorlogen, politieke aardverschuivingen en een croissant die tegelijkertijd een tompouce is. Juist nu wil je een auto waarin je zoveel mogelijk geniet, in alle rust en elke rit weer. Dus kieper je spaarpot leeg en koop de nieuwe Mercedes CLE Coupé. Of doe zoals wij: maak een testrit.

Tweedeurs coupés zijn auto's voor levensgenieters die houden van autorijden. In de Mercedes CLE Coupé is de meest begerenswaardige plek dan ook die achter het stuur. Het stuur en het dashboard zijn bekend uit de Mercedes C- en GLC-klasse, met een configureerbaar instrumentarium en een groot centraal aanraakscherm voor de bediening van talloze functies. Het ziet er allemaal strak en prachtig afgewerkt uit.

Voortreffelijke koersvastheid

Al na een paar kilometer weten we dat de Mercedes CLE bij uitstek geschikt is als comfortabele en rustgevende reisauto. Het onderstel strekt oneffenheden van de kleinste tot meest grofstoffelijke soort weg alsof het asfalt is bekleed met fluweel. Rijgeluiden blijven ver op de achtergrond en ook de voortreffelijke koersvastheid levert zijn bijdrage aan het hoogstaande comfort. Je hoeft hoogst zelden een stuurcorrectie door te voeren om de auto binnen de lijntjes te houden.

Mild-hybrid

De viercilinder turbomotor van de door ons gereden Mercedes CLE 300 4Matic past perfect bij dit ontspannen karakter. Hij heeft aan een slagvolume van twee liter genoeg om beschaafde prestaties te kunnen leveren en dringt zich geen moment op met een ongepaste stemverheffing. Mede dankzij het gebruik van een mild hybrid-systeem biedt de motor bij elk toerental voldoende trekkracht: al bij 2000 tpm staat er 400 Nm tot je beschikking.

Lichtvoetig

Zoals het de beste coupés betaamt, is de Mercedes CLE niet uitsluitend gebouwd voor urenlang kilometervreten over kaarsrechte snelwegen. Een mooie route door schilderachtige heuvellandschappen en ongerepte berggebieden gaat hij beslist niet uit de weg. Integendeel zelfs: ondanks zijn gewicht van 1,8 ton, stuurt de CLE 300 4Matic lichtvoetig vanuit de ene bocht de andere in. Ook al lopen de bochtsnelheden hoog op, de auto raakt geen moment uit evenwicht. De grens tussen grip en (beschaafde) slip ligt mijlenver weg.

Mercedes CLE prijs

Traditiegetrouw gaan de coupémodellen van Mercedes nooit voor een bodemprijs de deur van de dealer uit. Op die regel maakt de nieuwe Mercedes CLE Coupé geen uitzondering. Op dit moment is de auto er in twee smaken. De Mercedes CLE 200 (204 + 23 pk) kost 69.763 euro, de door ons geteste Mercedes CLE 300 4Matic staat voor 79.618 euro in de prijslijst. Beide motorvariant worden door Mercedes standaard uitgevoerd als zeer complete AMG Line.

Lees de volledige test van de nieuwe Mercedes CLE in Auto Review 11/2023.