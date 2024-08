Met deze Mercedes had je vier auto's in één

Nieuws

Wie kan zich én een cabriolet, én een stationwagon, én een gewone sedan én een pick-up permitteren? Vrijwel niemand. Dus bedacht Mercedes dertig jaar geleden een auto die al deze gedaanten kon aannemen.

Eén auto voor elke gelegenheid: het klinkt eigenlijk ideaal. Hoe vaak denk je bij mooi weer niet: 'had ik maar een cabrio?' Op zijn beurt wordt de cabriorijder chagrijnig bij de bouwmarkt, waar hij met moeite een paar kleine planken en een zak haardhout kan vervoeren.

De Mercedes Vario Research Car, onthuld op de autosalon van Genève in 1995, kon verschillende gedaanten aannemen. Het idee achter het studiemodel was dat je een ‘basisauto’ auto kocht, die je afhankelijk van je behoeften kon laten aanpassen. Er waren vier varianten:

sedan stationwagon cabrio pick-up

Je kocht alleen het chassis. Vervolgens kon je bij de Mercedes-dealer de opzetstukken huren, die daar ook waren opgeslagen. In een kwartiertje konden de garagisten de carrosserievorm veranderen.

Elk van de vier delen woog dertig tot vijftig kilo. Soms werd maatwerk toegepast; bij de stationwagon schroefden de monteurs bijvoorbeeld nog een ruitenwisser op de achterruit. De carrosserie was van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP).

Ingenieuze vernieuwingen

Ook de bediening was innovatief, want dankzij ingenieuze vernieuwingen 'herkende' de auto zelf welke carrosserievorm op het chassis was geplaatst. In de stationwagon-gedaante kon de hendel voor de achterruitwisser bijvoorbeeld worden bediend.

Tal van andere innovaties vonden pas (veel) later hun weg naar andere modellen. Zo maakte het Active Body Control (ABC)-onderstel zijn debuut in de Mercedes CL (C215). Daarbij werden de vering en demping automatisch aangepast aan de rijomstandigheden.

De Vario Research Car had ook een navigatiesysteem, dat later werd geïntroduceerd in de Mercedes S-klasse (W220). Zelfs verkeersbordherkenning en een systeem dat de afstand tot de voorligger bewaarde, waren in de vier-in-één-Mercedes present.

Het idee achter het studiemodel kreeg slechts heel bescheiden navolging in een productiemodel; in het ontwerp van de eerste Smart werden uitwisselbare plaatdelen opgenomen, waardoor binnen enkele minuten plaatschade gerepareerd kon worden of de auto een nieuwe kleur kon krijgen.