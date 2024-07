Vind jij de nieuwe Dacia Duster gaaf? Dan heb je deze Duster niet gezien!

Nieuws

Na de inauguratie van president Barack Obama in januari 2009 dachten dat we het grootste nieuws van dat jaar al wel hadden gehad. Maar toen was daar ineens de extreme Dacia Duster Concept!

‘Duster’, dat was het woord dat oudere dames vroeger gebruikten voor hun badstoffen ochtendjas. Je zou denken dat een autofabrikant bij de presentatie van een opwindend studiemodel niet de associatie met dames op leeftijd in ochtendtenue wilde oproepen. En helemaal niet als die fabrikant auto’s bouwt als de Dacia Logan - nu niet bepaald de vierwielige centerfold van de gemiddelde jongenskamer.



Duster in plaats van Aro



De bedenker van de modelnaam had dan ook vast niet zijn knokige schoonmoeder voor ogen, terwijl ze in badjas een havermoutontbijt met een klontje boter stond te maken. Nee, op het Britse Dacia-forum schrijft Robert Wilson dat-ie in 1983 de Dacia Aro naar Engeland wilde importeren. Dat was een goedkope 4x4, maar vanwege de slechte reputatie van het eerder in Engeland geleverde Roemeense merk Aro, wilde hij de auto een andere modelnaam geven.



Daarbij zag hij een auto voor zich die, hardrijdend door de woestijn, enorme stofwolken opwierp. Stoer toch? Vandaar: Duster. Helaas gingen Wilsons plannen niet door, maar de naam Duster bereikte wel het Dacia-management. En in 2009 kwam die op dit studiemodel terecht. De auto werd tentoongesteld op de Salon van Genève in maart van dat jaar en was behoorlijk sensationeel.



Is deze Duster een MPV, SUV of coupé?



Dacia omschreef de Duster Concept als een cross-over tussen een MPV en een SUV, maar hij heeft ook wel iets van een coupé. Dat is vooral te danken aan de manier waarop de achterste zijruiten zijn getekend. De daklijn zelf en de achterruit zijn juist kaarsrecht. Links heeft deze oer-Duster een groot voorportier, aan de rechterkant ook een andersom schar­nierende achterdeur. Het dak bestaat ­grotendeels uit glas, wat voor een extreem licht interieur zorgt.



Bijzonder interieur Duster Concept



Dat interieur is ook iets bijzonders. Zo kun je de bijrijdersstoel zijwaarts achter de bestuurdersstoel schuiven. Als je de linkerzitting van de achterbank daarna wegklapt, kun je er een fiets neerzetten. Ja, ook vijftien jaar geleden had de beoogde Dacia-clientèle al een actieve levensstijl … Camera’s in plaats van zijspiegels maken het futuristische ­plaatje af. Hoewel: het Dacia-logo in de grille oogt juist lekker oubollig.



Achterlichten nieuwe Dacia Duster met vleugje conceptcar



Hoewel de nieuwe Duster al de derde generatie is, heeft-ie wel degelijk iets gemeen met dit studiemodel. Kijk maar eens naar de achterlichten. Die hebben grofweg dezelfde liggende Y-vorm als de zijwaarts ‘zwevende kunstwerkjes’ van de Duster Concept. Motorisch is het studiemodel nog echt een kind van z’n tijd: onder de kap ligt een 1,5-liter dieseltje …