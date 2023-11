Review Nio EL6 (2023): we snappen wel dat dit de populairste Nio van Nederland is

De Nio EL6 is een elektrische suv die nieuw op de markt is. En hoewel Nederland nog wat moet wennen aan het merk, kan deze ruime premium elektrische suv weleens voor een doorbraak zorgen.

Wat is opvallend aan de Nio EL6 (2023)?

De Nio EL6 is onlangs toegevoegd aan het aanbod van Nio. Hij is een maatje kleiner dan de Nio EL7, maar nog altijd een forse suv. Vooral in de breedte. Die bedraagt 2,21 meter. Dat is inclusief de forse buitenspiegels, maar die kun je moeilijk thuislaten. Ter vergelijking: de Tesla Model Y komt niet verder dan 2,12 meter.

Die breedte went, maar er waren toch momenten waarop we nog net niet een schietgebedje deden. Bijvoorbeeld toen we in en uit een parkeergarage manoeuvreerden. En ook op het moment dat we op een provinciale tweebaansweg met tegenoverliggend verkeer reden, waaronder zware vrachtwagens. Je moet er niet aan denken dat je over een smal dijkweggetje moet.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Op smalle weggetjes keken we vol verwachting naar Nomi, de spraakassistent van Nio die als een rond poppetje op het dashboard zit. Zolang er geen zweetdruppeltjes op haar hoofdje parelden, maakten we ons geen zorgen. Ze is een beetje zoals de stewardess die glimlachend drankjes blijft serveren terwijl het vliegtuig vanwege turbulentie heftig heen en weer schudt. "Niks aan de hand meneer."

Wat is goed aan de Nio EL6?

De rijeigenschappen zijn uitstekend. Vooral als je bedenkt dat Nio een relatief nieuwe speler op de automarkt is; het merk werd in november 2014 opgericht. In de Comfort-stand rijdt de Nio EL6 heel comfortabel. Oneffenheden worden keurig gladgestreken. De besturing is naar onze smaak wat te licht, maar rechtdoor op de snelweg heb je hier geen last van. De auto voelt verder heel stabiel en stevig aan en uiteraard is de auto als elektrische suv bijzonder stil.

Als je meer beleving wilt, kies je voor de Sport-stand. Het onderstel wordt straffer en de besturing directer. In de Sport plus-stand is het verschil nog groter. Alsof de EL6 speed gebruikt heeft, zo alert reageert de suv op het 'gaspedaal'. Je hoeft dit maar even aan te raken. In snel genomen bochten vergeet je zelfs even dat je met een zware suv onderweg bent. Met de Sport plus-stand accelereer je in slechts 4,5 seconden naar 100 km/h.

Meer rij-indrukken van EV's? Je vindt ze in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wat kan beter aan de Nio EL6?

Welke rijstand we ook kozen, we kregen het verbruik met geen mogelijkheid onder de 21 kWh/100 km. We zaten zelfs regelmatig boven 23 kWh. Terwijl we niet heel hard reden; meestal zo'n 110 km/h. De suv-carrosserie, grote 21 inch wielen en het hoge gewicht spelen hierbij ongetwijfeld een rol. Maar een Tesla Model Y verbruikt minder stroom en ook dit is een aalgladde suv met verzonken deurhendels.

Verder is het jammer dat Nomi nog geen Nederlands spreekt. Dit moet op termijn wel mogelijk zijn. Hierna kan ze meteen door naar een cursus topografie, want de keren dat we de opdracht gaven naar een adres in Nederland te navigeren, kregen we suggesties die óf niet in Nederland lagen óf die kilometers ver verwijderd waren van de gewenste bestemming. De oplossing is even simpel als doeltreffend: negeer Nomi en voer de bestemming handmatig in. Dat gaat razendsnel en gemakkelijk.

Wat is er bijzonder aan de prijs van de Nio EL6?

Je kunt kiezen uit een prijs met batterij of zonder batterij. In ons geval betreft het een batterij van 100 kWh. Hiermee bedraagt de actieradius 529 kilometer (WLTP). De versie met 75 kWh-batterij komt 406 kilometer ver. In beide gevallen heb je een elektrische suv met een vermogen van 490 pk. Meer dan voldoende, ook al weegt de Nio EL6 met het grotere accupakket zomaar 2323 kg.

De prijs van de Nio EL6 met 100 kWh bedraagt 76.900 euro. Dat is inclusief de batterij. Als je ervoor kiest om de batterij te huren, betaal je 55.900 euro voor de auto en maandelijks 289 euro voor de accu. Voordeel is dat je in dit geval de batterij kunt 'swappen'.

Wat vind ikzelf van de Nio EL6?

Nio moedigde ons aan om zijn elektrische suv te laten duelleren met de concurrentie. Dat snap ik volledig. De concurrentie mag zijn borst natmaken, want de elektrische EL6 rijdt bovengemiddeld goed. Maar ook de afwerking en de kwaliteit van het interieur maken indruk; de gebruikte materialen zijn mooi en alles voelt stevig en solide aan.

Luxetip: voor 1000 euro extra kun je de passagiersstoel omtoveren tot een loungestoel, waar de businessclass van de KLM een puntje aan kan zuigen. Ze zijn op 14 manieren verstelbaar en hebben een elektrisch uitklapbare voetensteun. De spraakbediening kan beter, maar dit verbetert wellicht als Nomi ook Nederlands spreekt.

Wie een premium elektrische suv voor het hele gezin zoekt, kan best verrast worden door de Nio EL6. Haastige zakelijke rijders worden vrolijk van de accuwisselstations van Nio. Bovendien is het design niet opzichtig en representatief.