TEST - Chinese nieuwkomer Nio ET5 overmeestert deze gevestigde elektrische leaseauto's

Nio is nog maar kort actief in Nederland, maar timmert al hard aan de weg. In deze vergelijkende test van elektrische zakenauto's neemt de Nio ET5 het op tegen concurrenten die zich al bewezen hebben, de Ford Mustang Mach-E, de Kia EV6, de Polestar 2 en de Tesla Model 3, de benchmark in zijn klasse. Moet de Nio ET5 afdruipen of loopt het niet zo vaart?

Nio probeert de klant te verleiden met zijn Power Swap Stations; op een handjevol locaties in Nederland kun je de (lege) accu in enkele minuten wisselen voor een volle. Daarnaast heeft de Nio ET5 in vergelijking met de andere vier testauto's een vlijmscherpe instapprijs van 50.700 euro. Alleen kom je voor dat bedrag nog geen meter vooruit.

Je hebt de keuze: of je koopt de accu erbij (maar dat doet niemand), of je huurt 'm van Nio. Voor 48 maanden betaal je 13.872 euro huur voor het 100 kWh-accupakket (netto: 91,0 kWh). Bestel je de ET5 met 20-inch wielen en het Comfortpakket (met onder meer stoelventilatie), dan is hij nog altijd goedkoper dan de Ford, Kia en Polestar.

Foutloze afwerking

Ook kwalitatief maakt de Nio ET5 een zeer hoogwaardige indruk. De afwerking is foutloos, en zelfs de bovenkant van de kofferbak is bekleed met dik tapijt. Dat is bij andere (Duitse) premium-middenklassers geen vanzelfsprekendheid … Tot op hoge snelheid lijkt de ET5 over de weg te zweven, mede dankzij de aalgladde carrosserie (Cw-waarde: 0,24) en dubbele beglazing.

Wanneer je instapt, word je verwelkomd door een prettige geur en smaakvolle verlichting. Je zit in een aangenaam gevormde stoel met een stevige vulling. De ET5 is echter geen ruimtewonder, achterin zit je algauw met je hoofd tegen het glazen panoramadak. Maar zo krap als de Polestar of Tesla is de Nio niet.

Digitaal poppetje

Standaard beschikt de ET5 over bedieningssysteem Nomi Halo. Voor 600 euro extra krijg je Nomi Mate, het kleine digitale poppetje boven op het dashboard, dat met zo'n honderd verschillende gelaatstrekken voor vermaak onderweg zorgt. De ene keer zie je het knuffelbare kereltje bellenblazen en een andere keer speelt-ie een moppie op zijn gitaar. Nomi luistert beter dan de spraakbediening van de Kia of (vooral) de Ford, maar Nederlands behoort nog niet tot het talenpakket (daar wordt hard aan gewerkt).

Als een torpedo

Ruimte voor verfijning biedt de besturing. Deze reageert indirect, geeft een synthetisch gevoel en wordt op de snelweg te zwaar. Een kleine stuurcorrectie kost daardoor onnodig veel inspanning. Toch is de snelweg het domein van de ET5. Wanneer je het Sport Plus programma hebt ingeschakeld, gaat de 490 pk sterke sedan als een torpedo. Op het testonderdeel 'Comfort' is de Nio nummer 1, op het onderdeel 'energieverbruik' is hij dat niet. Wij reden gemiddeld 23,7 kWh/100 km, omgerekend goed voor een actieradius van 384 kilometer.

Nio ET5 slaagt met vlag en wimpel

De Nio ET5 slaagt met vlag en wimpel, en laat de populaire en gevestigde Ford Mustang Mach-E en Polestar 2 achter zich. De auto levert uitstekende prestaties, zolang de weg rechtdoor blijft gaan. Zodra zich een bocht opdoemt, gaat de Nio graag met een wat lagere snelheid de uitdaging aan. Maar de bouwkwaliteit is op niveau en zelfs inclusief 4 jaar batterijhuur, is de compleet uitgeruste ET5 een scherp geprijsde auto.



De volledige vergelijkende test vind je in Auto Review 09/2023!