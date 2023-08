TEST - Tesla Model 3 flikt het weer maar struikelt over dit ene testonderdeel

Om met de deur in huis te vallen: de Tesla Model 3 wint het in deze vergelijkende test van de Ford Mustang Mach-E, de Kia EV6, de Nio ET5 en de Polestar 2. Maar op één testonderdeel weet hij ons niet te overtuigen. Sterker nog: de Tesla Model 3 eindigt als laatste.

De Tesla Model 3 wint niet voor het eerst een test van Auto Review. Collega Bart zegt in een test uit 2021 zelfs liever de basisuitvoering van de Model 3 te nemen dan de duurste Volkswagen ID.3.

Dit keer moet het succesnummer van Tesla zich bewijzen tegenover grotere elektrische zakenauto's dan de ID.3. Maar ook daar heeft de Tesla Model 3 geen enkele moeite mee.

Tip Mokka Electric Stap bij Opel nu zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering van de Mokka Electric!

Steeds te slim af

Wat beslist bewondering oogst, is hoe Tesla zijn concurrentie steeds te slim af is. Als andere automerken denken hun achterstand te hebben ingelopen, tovert aanvoerder Elon Musk weer een nieuw konijn uit zijn hoge hoed. Is het niet op technologisch gebied, dan is het wel met een forse prijsverlaging. Het verschil met de Nio ET5 is inmiddels ruim 12.000 euro. Over de andere testauto's zullen we het maar niet hebben ...

Terwijl je in de Tesla Model 3 heus niet op een houtje hoeft te bijten. Het interieur oogt weliswaar uitgekleed, maar de lijst met rijassistentiesystemen is eindeloos. Het kost tijd om de bediening via het grote centrale beeldscherm in je vingers te krijgen, er gaan simpelweg heel veel functies achter schuil. Zelfs de verstelling van de buitenspiegels en het stuur moet via het touchscreen en de knopjes op het stuur. Sommige oplossingen kunnen handiger, al werkt de spraakbediening erg goed.



In onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief vind je regelmatig tests van elektrische auto's:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Model 3 achterin niet ruim



Voorin de Tesla Model 3 heb je veel ruimte. Door de grote ramen is het overzicht om je heen onbelemmerd. Achterin is de Tesla Model 3 krapper dan de Ford, Kia en Nio. Je kunt je afvragen hoe Tesla in de Model 3 honderd liter meer bagageruimte heeft weten te creëren dan Nio in de ET5. Als je een trekhaak wilt, moet je kiezen voor de minder krachtige Model 3 RWD of Long Range AWD. Onder de Performance-versie uit deze test wordt zo'n haak niet gemonteerd.

Afwerking Tesla Model 3



Tesla heeft de laatste jaren grote stappen gezet op het gebied van afwerking en bouwkwaliteit. Schots en scheef ingepaste dakramen zul je bij de Model 3 niet meer tegenkomen. Toch is op dit onderdeel nog steeds winst te behalen, want vrij van kraakjes en rammeltjes is de testauto niet.

Ook vinden we goedkoop ogend leer en harde kunststoffen, terwijl sommige carrosseriedelen matig zijn afgewerkt. Waarschijnlijk zal de ware Tesla-fanboy dat allemaal worst wezen, maar mede hierdoor bungelt de Tesla Model 3 onderaan het testonderdeel in- en exterieur.



Geslaagde mix

Ook de stoelen halen geen bonuspunten binnen. Er zit te weinig vorm in en de kussens zijn te zacht. Het is de uitgebalanceerde afstemming van het onderstel die de handen op elkaar krijgt. De voor- en achteras vullen elkaar perfect aan. Op een slecht wegdek voel je de auto wel flink bewegen, maar door de bank genomen biedt de Tesla Model 3 een geslaagde mix tussen veercomfort en sportiviteit.

Weten hoe de andere elektrische zakenauto's het doen in deze test? Je leest het in Auto Review 09/2023!

Tesla Model 3 private lease



De Tesla Model 3 is ook beschikbaar via private lease: een uitstekende manier om over de elektrische sedan te beschikken. De Tesla Model 3 private lease je via onze vergelijker.