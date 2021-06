Test: liever de goedkoopste Tesla Model 3 dan de duurste Volkswagen ID.3

We vergelijken de Model 3 Standard Range Plus met 55 kWh en de Volkswagen ID.3 Max met 58 kWh. In deze samenvatting van de uitgebreide test in het blad, focussen we ons op de actieradius, de binnenruimte en de uitrusting.

Actieradius: de zuinige Model 3 komt verder

We testen het stroomverbruik met een buitentemperatuur van 5 graden. Elektrische auto’s houden niet van kou. Daarom scoorde de Volkswagen ID.3 tijdens een eerdere test met warmer weer een lager verbruik dan 21,0 kWh/100 km. De Tesla Model 3 Standard Range Plus heeft het net zo koud, maar doet zijn werk efficiënter en neemt genoegen met 16,8 kWh/100 km.

Dit resulteert in een actieradius van 276 kilometer voor de Volkswagen ID.3 met 58 kWh en een rijbereik van 327 kilometer voor de Model 3 met ‘slechts’ 55 kWh.

Niet alleen loopt de batterij van de Model 3 langzamer leeg waardoor je verder komt, hij gaat ook sneller weer vol. De instap-Model 3 kan snelladen met 170 kW, terwijl de ID.3 een laadvermogen van 100 kW ondersteunt.

Binnenruimte: de hoge ID.3 tegen de lage Model 3

De ID.3 is een auto in de Golf-klasse, maar zodra je hem naast de Model 3 zet, valt op dat-ie wel erg hoog is voor een hatchback. De Tesla Model 3 is juist lang en laag: het scheelt 43 centimeter in de lengte en 14 centimeter in de hoogte.

Binnenin vallen een paar dingen op. In de Tesla zit je elf centimeter dichter bij het asfalt dan in de Volkswagen. De bredere cabine van de Model 3 geeft je meer ruimte voor je schouders en ellebogen, terwijl de smalle middentunnel van de ID.3 juist voor meer beenruimte zorgt. Passagiers langer dan 1,80 meter zitten op beide achterbanken om hoofdruimte verlegen. Wat betreft de beenruimte achterin heeft de Volkswagen onze lichte voorkeur.

Wanneer je de grote achterklep van de ID.3 optilt, kun je 385 tot 1267 liter aan bagage inladen. De Model 3 is geen hatchback maar een sedan en biedt ruimte aan 542 liter: 486 liter achterin en 56 liter in de ‘frunk’ onder de voorklep.

Uitrusting: Volkswagen pakt uit met extra comfort

De goedkoopste Volkswagen ID.3 met 58 kWh kost 36.890 euro. De ID.3 Max is het topmodel en kost liefst 47.690 euro. Tel daar de meerprijs van 1141 euro voor de 20-inch wielen van de testauto bij op en je hebt een auto die bijna even duur is als de goedkoopste Tesla. Dan krijg je wel het extra comfort van de Ergo-Active-stoelen en de adaptieve schokdempers. In onze vorige test lees je hoe goed die bevallen.

De instap-Model 3 mag dan doorsnee stoelen en conventionele schokdempers hebben, het 15-inch touchscreen dat ook dienst doet als instrumentarium ziet er gelikt uit en werkt soepel.

Conclusie

Het voelt goed dat Volkswagen voor zijn beste klanten de comfortabelste voorstoelen en de soepelste schokdempers toepast. Want als je 50 mille uitgeeft, wil je toch een beetje in de watten worden gelegd. Tesla doet daar sowieso niet aan, ongeacht wat de auto kost. Qua binnenruimte ontlopen ze elkaar trouwens niet zoveel.

Daar staat tegenover dat de Model 3 Standard Range Plus de grootste actieradius heeft en sneller kan opladen dan de ID.3. Dat zijn zwaar wegende pluspunten. Zo zwaar zelfs, dat we de instap-Model 3 verkiezen boven de top-ID.3.

Benieuwd naar álle redenen om voor de Tesla Model 3 te kiezen? Lees de volledige test uit Auto Review 6/2021! Koop het blad in de winkel of bestel Auto Review 6 in onze webshop.