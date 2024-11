Zoveel duurder werd een tweedehands Volkswagen Polo sinds 2020

Nieuws

“Zodra je de showroom uitrijdt, is-ie duizenden euro’s minder waard.” Dat geldt voor de meeste nieuwe auto’s, maar voor occasions gaat het niet altijd op. Zo is een tweedehands Volkswagen Polo nu een stuk duurder dan ruim vier jaar geleden.

Autorijden is in Nederland peperduur. Vanwege de stevige nieuwprijzen én de hoge kosten voor benzine en wegenbelasting, kiezen Nederlanders bovengemiddeld vaak vooral compacte auto’s. Bij de meeste kopers van tweedehands auto’s staan lage maandlasten meestal nog hoger op het verlanglijstje. Dus is de vraag naar jonge compacte occasions in Nederland altijd groot geweest. Zo blijft de afschrijving eveneens binnen de perken. Fijn bij inruil, minder fijn als je je eerste (compacte) auto gaat kopen.

Doe jezelf of een andere autoliefhebber voor de feestdagen een Auto Review-abonnement cadeau. Nu extra voordelig!

Korting tot wel 46 procent!

Actie De vernieuwde Volkswagen ID.3 Ontdek de verrassend ruime ID.3 met sportief design en een rijbereik tot 595* km.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Waarom zijn tweedehands auto’s zo duur?

Toch was de waardevermindering van nieuwe auto's nog altijd aanzienlijk. Zeker in de eerste vier jaar nadat de auto van de band was gelopen.

Maar met de coronapandemie kwam er een kentering in de traditionele waardevermindering. Autofabrieken lagen soms maanden stil en ook de onderdelenvoorziening was problematisch. Nieuwe auto’s hadden extreem lange levertijden, zodat veel autokopers liever op zoek gingen naar een relatief verse tweedehands auto.

Zo ontstond er in no-time een tekort aan jonge occasions. De Nederlandse autodealers en hun brancheverenigingen signaleerden deze ontwikkeling al in 2021. Aan aspirant autokopers ging het evenmin voorbij: op alle Nederlandse verkoopplatforms zagen ze de prijzen omhoogschieten. Zelfs van grote dure auto's als de BMW 5-serie en de Mercedes C-klasse. En ook zeker van compacte modellen. De Volkswagen Polo, de nummer 3 van de meest gezochte auto’s op Marktplaats.nl, is daarvan een goed voorbeeld. Bij alle aanbieders gingen de occasionprijzen van de Polo de lucht in.

Prijzen tweedehands Volkswagen Polo flink gestegen

Zo bedroeg de gemiddelde vraagprijs van een tweedehands Volkswagen Polo in 2020 nog 7448 euro. Daarna steeg die naar een hoogtepunt van 10.355 euro in 2023. Met andere woorden: in vier jaar tijd werd de gemiddelde tweedehands Polo ruim 39 procent duurder!



Inmiddels lijkt de grootste Polo-gekte weer over. Na 11 maanden in 2024 heeft de gemiddelde tweedehands Polo een stapje teruggedaan: naar 9934 euro. Ten opzichte van vorig jaar is dat een afname van ruim 4 procent. Vergelijk je het huidige prijsniveau echter met 2020, dan betaal je nu voor een Volkswagen Polo uit de occasionhoek alsnog ruim een derde (33,2 procent) meer.

Prijsontwikkeling gebruikte Volkswagen Polo

Jaar Gemiddelde vraagprijs 2020 € 7447,73 2021 € 7421,91 2022 € 9221,48 2023 € 10.355,02 2024 € 9924,43

Goed nieuws als je al een Volkswagen Polo hebt

Die stijgende prijzen zijn geen goed nieuws als je op dit moment een jonge tweedehands Volkswagen Polo zoekt, maar wel als jij de jouwe voor 2022 hebt gekocht. Pas wel op dat je jezelf niet té rijk rekent. Want de gunstige restwaarde betekent niet automatisch dat je nu méér voor je Polo terugkrijgt dan je er in 2020 voor hebt betaald. Wél dat je veel minder gaat afschrijven dan vier jaar geleden te verwachten viel.