Deze batterij lost een van de grootste problemen van EV’s op

Kou is een van de grootste vijanden van elektrische auto’s: de actieradius holt naar beneden en het opladen gaat traag. Een nieuwe accu van de grootste batterijproducent ter wereld kan dit probleem oplossen.

Het Chinese CATL heeft een nieuwe batterij ontwikkeld die bestand is tegen extreem lage temperaturen. Zo koud is het in Nederland nog nooit geweest. Het geheim is een andere batterijchemie - in plaats van de gangbare lithium-ion batterij gaat het hier om een natrium-ion accu.

Extreme temperaturen

Hoewel een natrium-ion batterij overeenkomsten heeft met een lithium-ion batterij, biedt eerstgenoemde toch twee enorme voordelen. Allereerst zijn batterijen met natrium beter geschikt voor extreme temperaturen, omdat de natriumionen hier beter tegen bestand zijn. Zo zou de nieuwe batterij van CATL zonder enige problemen kunnen werken in temperaturen van -40 graden Celsius. De natrium-ion-accu verliest geen actieradius en ook het opladen gaat soepel.

Prijs natrium-ion vs lithium-ion

Het tweede grote voordeel zijn de lage kosten van natriumhydroxide - de belangrijkste grondstof van een natrium-ion-accu. De prijzen zijn veel lager dan die van lithiumionen. Dit kan er op de lange termijn voor zorgen dat de prijzen van batterijen en dus van elektrische auto’s verder kunnen dalen.

Momenteel is dit echter nog niet het geval: omdat lithium-ion batterijen al veel langer in massaproductie zijn, worden ze efficiënter en met een groter schaalvoordeel gebouwd. Door investeringen in natrium-ion accu’s kan dit echter kantelen.

BYD is ook een grote speler op batterijgebied en verwacht dat de productiekosten van natrium-ion accu’s volgend jaar al gelijk zijn aan die van lithium-ion accu’s. Op de lange termijn verwacht de Chinese autoproducent dat batterijen op basis van natrium tot wel 70 procent goedkoper kunnen worden geproduceerd dan lithium-ion batterijen.

Introductie en massaproductie

De nieuwe natrium-ion accu van CATL wordt volgend jaar geïntroduceerd, al wordt de batterij naar alle waarschijnlijkheid pas in 2027 in massaproductie genomen. Het wordt interessant om te zien hoe de nieuwe batterij zich tegen die tijd verhoudt tot de gangbare opties als de lithium-ion batterij en de LFP-accu. En dan komt ook de solid-state batterij er nog aan.