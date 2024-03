Lucid Air: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

725 kilometer is de officiële actieradius van de Lucid Air. Dan hebben we het over de Touring-versie met 92 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Bij Auto Review zijn we ondertussen gewend aan automerken die reusachtige ranges beloven voor hun elektrische modellen, maar Lucid zet wel heel hoog in: 725 kilometer! En dat zijn ‘echte’ WLTP-kilometers, geen stadskilometers. De zogeheten City Range van de Lucid Air bedraagt zelfs 865 kilometer.

Toch is de batterij met een capaciteit van 92 kWh wel groot, maar niet reusachtig. Hoe denkt het nieuwe Amerikaanse automerk dan toch zo ver te komen op een acculading stroom? Door heel zuinig te rijden. De elektromotoren zijn in eigen beheer ontwikkeld en Lucid belooft “een doorbraak op het gebied van efficiëntie”.

Lucid Air gestroomlijnder dan Mercedes EQS



Bovendien is de Air supergestroomlijnd: met zijn opvallend lage Cw-waarde van 0,197 vernedert hij zelfs de Mercedes EQS (Cw: 0,20) – de elektrische sedan die erom betekend staat dat het de meest gestroomlijnde elektrische auto is. Verander ‘is’ dus maar in ‘was’.

Belangrijk om te weten: Lucid communiceert het stroomverbruik in km/kWh, in plaats van in kWh/100 km waar wij altijd mee rekenen. Dat is lastig voor de 3/4 van Nederland die slechts is in wiskunde, maar gelukkig horen wij bij de 1/3 die het wel snapt. Met andere woorden: hieronder gaan we de verbruikscijfers omrekenen.



Twee actieradiustesten bij 100 km/h : 6,3 en 5,6 km/kWh. Dat scheelt uiteindelijk toch 100 kilometer rijbereik.



Lucid Air: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Lucid Air Touring een gemiddeld stroomverbruik van 15,9 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 92 kWh helemaal leeg, dan kom je 629 kilometer ver.

Nou is 15,9 kWh/100 km ook wel best case scenario. Het was 17 graden, zonnig en windstil. Zo wist de Lucid Air de weergegeven 6,3 kilometer uit elke kilowattuur te wringen.

Bij een andere test onder minder gunstige omstandigheden klokten we 5,6 km/kWh, wat neerkomt op 17,9 kWh/100 km of 514 kilometer. Zo’n subtiel verschil in stroomverbruik zorgt dus voor een actieradiusverlies van maar liefst honderd kilometer!

Lucid Air: actieradius bij 130 km/h

Ook op 130 km/h blijft de Lucid Air Touring zuinig rijden: 4,2 km/kWh of 23,8 kWh/100 km. Het resultaat is een 130-km/h actieradius van 386 kilometer.



Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 725 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 629 km - 86%

Actieradius 130 km/h - 386 km - 53%

Conclusie

Nieuwkomer Lucid belooft een enorme actieradius en de Air Touring maakt die belofte grotendeels waar. Als de weersomstandigheden meewerken, kun je meer dan 600 snelwegkilometers afleggen op een acculading stroom.

De verbruikscijfers zijn opvallend laag voor zo’n grote auto. Vergeet niet dat de Lucid Air Touring een wolf in een strak wielrenpak is: opvallend gestroomlijnd, maar ook 629 pk en 1200 Nm sterk. Elektrische sedans van dit formaat, zoals de recent geteste BMW i5 (actieradiustest), verbruiken over het algemeen 10 tot 20 procent meer stroom.

We schrijven expres 'voor zo'n grote auto', want de compacte Tesla Model 3 is nog zuiniger.