Hoofddesigner Renault: “De Renault 4 ontstond waarschijnlijk tijdens een saaie vergadering"

Nieuws

Het lijkt simpel: een nieuwe auto tekenen die knipoogt naar een succesmodel uit het verleden. Maar het is juist moeilijker, zegt Renault 4-ontwerper Gilles Vidal (52). Al heeft hij de smaak te pakken: hij heeft nog wel een verlanglijstje met oude Renaults die een nieuwe interpretatie verdienen. Daarop prijkt onder meer de Fuego.



Waarom is het dan zo moeilijk om iets te ontwerpen op basis van een auto met geschiedenis? “Omdat je niet met een leeg vel papier kunt starten", legt Gilles Vidal uit op de autosalon van Parijs, waar de Renault 4 voor het eerst aan het publiek wordt getoond. "Bij een retromodel moet je de originele auto meteen herkennen in het silhouet. Mensen moeten denken: ‘Ah, de Renault 4 is terug na 40 jaar.’ Tegelijk heb je alle moderne eisen die je vrijheid beperken: veiligheid, aerodynamica. Het is dus een puzzel. Ooit was de Renault 4 alleen maar praktisch en rationeel, nu wilden we hem ook sensueel maken.”

Renault 4 is meer dan alleen schattig



Het ontwerpproces heeft Vidal en zijn team best wat hoofdbrekens opgeleverd. “Het was veel lastiger dan de Renault 5. De R4 is meer dan alleen een schattige kleine auto. Het is een echte gezinsauto, net als de originele Renault 4 uit 1961. De uitdaging begon al met de kenmerkende rechte achterklep met de lage tildrempel. In nieuwe auto’s is die juist vrij hoog. Functionaliteit gaat boven design, dus loopt de achterklep tot ver in de bumper door."



“"De Renault 4 ontwerpen was veel lastiger dan de Renault 5."”

"Ook de ronde koplampen, de achterlichten en de vorm van de achterportieren zijn zo typisch voor de Renault 4 dat we dat allemaal in het nieuwe ontwerp moesten integreren", vertelt Vidal. "Maar niet alles is hetzelfde; de achterlichten zijn weliswaar verticaal geplaatst, maar bestaan niet uit drie losse lampjes. Het is dus geen kwestie van knippen en plakken, want dan krijg je een vintage auto. Vergeet ook niet dat jonge mensen de oude R4 helemaal niet kennen. Mijn kinderen hebben bijvoorbeeld niks met auto’s. Voor hen moet een auto gewoon cool zijn.”

Zijn kinderen waren dan ook de eersten die Vidals schetsen te zien kregen. “Normaal doe ik dat niet, maar nu wel. Ik vertelde niets over de geschiedenis van het model en wilde alleen weten: is het oud, anders, futuristisch, modern? Ze vonden het cool. ‘Het werkt’, dacht ik toen.”

Gebrek aan creativiteit?



Misschien zeggen anderen juist: een nieuwe R4 duidt op gebrek aan creativiteit. Gidal weerspreekt dat. “Het is juist moeilijker dan een nieuwe auto bouwen. En de druk is hoog. Ruim tien jaar geleden had je de Zoë, dat was zo’n beetje de enige kleine elektrische auto. Toen kwam de tweede golf met de Tesla en de Megane E-Tech. Nu, met de derde golf, wordt het spannend. Want nu moeten we mensen bereiken die helemaal geen EV willen. Ze moeten de R4 en R5 zo leuk vinden dat ze er ondanks hun bezwaren toch een kopen. Bij de nieuwe Vier hangt veel meer af van het uiterlijk dan bij de oude. Hij moest sexy worden.”

Renault 17 in 2025 in productie?



Er is nog een auto die recent voor reuring zorgde, de Renault 17 Electric Restomod. Is er een kans dat we die terugzien op de weg? “Die auto is laag en smal, terwijl EV’s vanwege het batterijpakket juist fors en hoog zijn. Die proporties maken hem zo aantrekkelijk. Je kunt gewoon rijden in de R17, maar hij voldoet niet aan de veiligheidseisen. Als je dat voor elkaar wilt krijgen, gaat het hele ontwerp eraan. Dus helaas, serieproductie zit er niet in.”

Renault Embleme Concept



Op de beurs van Parijs stond nog een opvallend model, de Embleme. "Die wijst de weg naar de toekomst", legt Vidal uit. "Misschien is-ie niet meteen herkenbaar als Renault, maar als je beter kijkt, herken je de details. In de dagrijverlichting is het logo verwerkt."

"De Embleme heeft twee doelen: een lage ecologische voetafdruk en de toekomst van Renault laten zien in de vorm van een gezinsauto. Je kunt wel een spannende sportwagen ontwerpen, maar dat is niet typisch Renault. De Embleme heeft een simpele designtaal, met rondere vormen. Daar gaan we in de toekomst ook naartoe."

"Milieuvriendelijkheid is een ander belangrijk doel", vervolgt Vidal. "De Embleme belast het klimaat 90 procent minder dan gewone personenauto’s. Dat vergt een enorme inspanning van iedereen, ook de toeleveranciers. Alles moet klimaatvriendelijk: van het staal via de kabels en het glas tot de bekleding.”

Comeback Renault 25?



Met al die modellen met een klassieke voorganger, vragen we ons af of er meer in het vat zit. Heeft Vidal een verlanglijst? "Oh, ja! De Renault 8 Gordini en de Fuego bijvoorbeeld, al ziet die er ook een beetje clumsy uit. Of de R25, een pratende auto. Mijn oom had er een en ik herinner me dat mijn broer en ik maar bleven kijken naar het futuristische dashboard. Hmm, nu wil ik er een kopen.”

“"De Renault Embleme vergde een enorme inspanning van de toeleveranciers." ”

Ontwerpen met potlood

Hoewel ontwerpers niet meer zonder hun computer kunnen, tekenen ze nog altijd het liefst met potlood. “Dat blijft de basis, bijvoorbeeld in een saaie vergadering. Daarin maak ik vaak schetsen. Designers praten met elkaar via potlood en papier. Dat gaat veel sneller dan met de computer. Het is de simpelste manier om ideeën te delen.” Ontstond de Renault 4 misschien ook tijdens zo’n saaie meeting? “Dat zit er dik in.”