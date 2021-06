Test Ford Puma, Peugeot 2008 en Volkswagen T-Cross: waarom de ruimste niet de beste vakantieauto is

Eindelijk gloort er hoop aan het eind van de coronatunnel. Als de verwachtingen uitkomen, worden de opgepotte coronacenten binnenkort massaal stukgeslagen. Vooral in de horeca en de reisbranche. En het zou ons niks verbazen als autokopers die vóór corona nog een compacte hatchback wilden hebben, het nu wat hogerop zoeken. Onder het mom van ‘je leeft maar één keer’ wordt het geen doodgewone Ford Fiesta, Peugeot 208 of Volkswagen Polo, maar een heuse suv. Maar wat is de beste keus? De vrolijke, dynamische Ford Puma, de ­chique Peugeot 2008 of de strakke, ruime Volkswagen T-Cross?



Puma deelt kopstoten uit



Wie sportief wil zijn, moet pijn lijden. Niet alleen tijdens het bankdrukken op de sportschool - zeker als je daar allang niet meer bent geweest - maar ook bij het bankzitten in de Ford Puma. De hoge gordellijn en het aflopende dak mogen er dan dynamisch uitzien, niet alle achterpassagiers zijn er blij mee. Wie wat langer is, moet zijn nek tussen de schouders trekken om een kopstoot van het dak te vermijden. Wat dat betreft ben je beter af achter in de Peugeot 2008 en de Volkswagen T-Cross. Daarbij krijgt de Volkswagen bonuspunten voor de veel grotere interieurbreedte op schouderhoogte.

Welke compacte suv is de beste vakantieauto?



Als de kinderen niet te groot zijn, is de Ford onverwacht de beste gezins-vakantieauto. Op het eerste gezicht is de bagageruimte niet overdreven groot. Maar daaronder verbergt zich nog een flinke opbergbak, de ‘Megabox’. In totaal kun je 482 liter aan spullen in de Puma kwijt.



Serieuze kofferbak T-Cross



De Volkswagen T-Cross heeft geen trucs of geheime opbergvakken, maar gewoon een serieuze bagageruimte van 455 liter. Dat wil zeggen: met de verschuifbare achterbank in de voorste stand. Maar dan is de beenruimte achterin uiterst beperkt. Handig voor het vervoeren van vloerplanken of schuttingpalen, is de volledig neerklapbare bij­rijdersstoel. Gooi je de achterbank van de T-Cross plat, dan bedraagt het maximale laadvolume 1281 liter.



Peugeot 2008 beste caravantrekker



Bij de Peugeot 2008 beschik je maximaal over een riante 1467 liter. Met passagiers achterin blijft daar nog 405 liter van over. Mocht je een caravan als guilty pleasure hebben, dan biedt de Peugeot 2008 met een trekgewicht van 1200 kg (geremd) de grootste reserves. De Ford en de Volkswagen mogen een geremde aanhanger van 1100 kg voortslepen.



Duitse plasticwoestijn



Op het gebied van materiaalkwaliteit in het interieur zijn de verschillen groter. Weet je nog dat Volkswagens op dit punt altijd heel veel punten pakten? Das war einmal, zeker in het geval van de T-Cross. In diens woestijn van hard grijs plastic dorst je naar een stukje aaibare kunststof, maar tevergeefs. Dat het heel anders kan, laat vooral het interieur van de Peugeot 2008 zien. In plaats van krasgrage kunststoffen, springen hier juist hoogwaardige details als het knoppencluster in de ­middenconsole in het oog. Wie veel waarde hecht aan moderne assistentiesystemen, heeft de meeste keus bij de Ford Puma. Het meest uitgebreide veiligheidspakket van de Ford omvat onder meer een botswaarschuwingssysteem met uitwijk­assistentie.

De volledige vergelijkende test van de Ford Puma, Peugeot 2008 en Volkswagen T-Cross, inclusief alle testmetingen, vind je in Auto Review 6/2021.