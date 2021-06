Eerste review: Nissan Qashqai (2021) richt zijn pijlen op de dure Volkswagen Tiguan

1. Wat is opvallend aan de nieuwe Nissan Qashqai?

Dat met de komst van de Nissan Qashqai in 2007 een heel nieuw autosegment ontstond, hebben we al vaak gememoreerd. Dat waren nog eens tijden voor Nissan. Kopers bezochten massaal de showrooms, de verkopen gingen crescendo. De concurrentie verstoorde dit luizenleven flink. De Qashqai heeft nu talloze concurrenten, zoals de Hyundai Tucson, de Peugeot 3008, de Mazda CX-5 en de Volkswagen Tiguan. 21 zijn het er in totaal. Al blijft de Qashqai een van de best verkopende auto’s in zijn segment.

De nieuwe Qashqai, inmiddels al de derde generatie, gooit op twee manieren zijn charmes in de strijd: met een rijke veiligheidsuitrusting en een chiquere uitstraling. Daarmee richt Nissan zijn pijlen wat meer op de dure Volkswagen Tiguan, zonder dat je daarvoor dezelfde hoge prijs betaalt.



Wat is goed aan de Nissan Qashqai (2021)?

Heel veel! Allereerst de ruimte, die zowel voorin als achterin riant is. Hoewel Nissan beweert dat de Qashqai dynamisch rijdt omdat-ie 60 kilo lichter is dan de oude versie, valt ons vooral het comfort op. Een laag geluidsniveau, een lichte besturing en een geriefelijk afgestemd onderstel dat zelfs het meest hobbelige wegdek laat aanvoelen als de gladde pokerface van Sywert.

Verder is het fijn dat de Qashqai weliswaar een modern dashboard heeft - met digitaal instrumentarium, een groot head-up diaplay en een groot navigatiescherm - maar ook gewoon fysieke knoppen voor de bediening van de airco en de stoelverwarming.

Ook aan praktische zaken is gedacht: in de bagageruimte past 75 liter meer dan voorheen, je kunt er ruim 500 liter in kwijt.



Wat kan beter aan de Nissan Qashqai (2021)?

Aan alles is te merken dat Nissan veel aandacht heeft besteed aan zijn kroonjuweel. Je moet daarom best even zoeken naar echte minpunten. Vooruit, de zesbak schakelt wat onnauwkeurig en met wat langere slagen dan je van Japanse bakken gewend bent. Verder moet de Qashqai-rijder die wil overstappen naar een elektrische auto straks vreemdgaan: er komt geen volledig elektrische Qashqai. Die eer gaat naar de Nissan Ariya, die begin 2022 verschijnt.



Wanneer komt de Nissan Qashqai naar Nederland en wat is de prijs?

Voorlopig kun je de Qashqai alleen bestellen als mild hybrid: een 1,3-liter turbomotor met 140 of 158 pk krijgt hulp van een piepklein elektromotortje, dat energie terugwint bij het afremmen en deze gebruikt om soepel en zuinig op te trekken.

De Nissan Qashqai staat vanaf 19 juni in de showroom. De prijs is nauwelijks veranderd ten opzichte van de oude Qashqai. Die kostte 33.090 euro (1.3 DIG-T 140), de prijs van de nieuwe Qashqai is 33.540 euro. Dat maakt ‘m 5 mille goedkoper dan de Tiguan. Dan moet je het wel doen met stalen 17-inch wielen en een simpele radio. Voor 35.940 euro krijg je wél lichtmetaal, en ook een 8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

De benzineversie met 140 pk is alleen leverbaar in combinatie met een zesbak, die je met de hand moet bedienen. Wie een Nissan Qashqai met automaat wil, zal even schrikken van de prijs van 39.940 euro. Om dit verdriet te compenseren, krijg je wel 18 pk meer. De allerduurste Qashqai (158 pk, vierwielaandrijving, Tekna+-uitrustingsniveau, automaat) kost 47.840 euro.



Wat vind ikzelf van de Nissan Qashqai?

Nissan richt zich in eerste instantie op het behoud van de vele duizenden trouwe Qashqai-rijders die Nederland rijk is. Die zullen zich niet bekocht voelen. Het uiterlijk borduurt voort op dat van de voorganger, terwijl de auto op het gebied van veiligheid en comfort grote sprongen voortwaarts maakte.

En hoe zit het nu met de spannendste versie, de Qashqai E-Power die op stroom rijdt, maar waarbij je benzine tankt? Die komt pas in 2022. Deze auto rijdt elektrisch, maar hoeft niet te worden opgeladen via een stekker. Een 1,5-liter benzinemotor met drie cilinders (die niet rechtstreeks de wielen aandrijft) zorgt voor de stroomproductie.

Wat zijn die nieuwe veiligheidsfeatures nu precies? Waarom had de Nissan Qashqai bijna 30-inch wielen? In Auto Review gaan we veel dieper in op de Nissan Qashqai!