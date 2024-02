Distributieriem vervangen: wanneer moet het en wat zijn de kosten?

Nieuws

Eerste associatie van de automobilist bij distributieriem vervangen: kosten maken. Maar hoe hoog zijn die kosten, en hoe weet je wanneer de distributieriem vervangen moet worden? Wij leggen het je uit.

Wat is de distributieriem van de auto?

De distributieriem is een essentieel onderdeel van de automotor. Kort door de bocht gezegd: de distributieriem zorgt er met behulp van de nokkenas(sen) voor dat de in- en uitlaatkleppen in de cilinderkop op het juiste moment open en dicht gaan. Alleen als de distributieriem in goede staat is, is de ademhaling van de motor optimaal.

Wanneer de distributieriem versleten is of zelfs breekt, raken de kleppen van tijd. In het ergste geval kunnen de kleppen zelfs in de zuigers slaan. Hiermee strand je zeker weten langs de kant van de weg. Bovendien brengt de veroorzaakte motorschade hoge kosten met zich mee. Op tijd vervangen van de distributieriem is dus cruciaal.



Wanneer distributieriem vervangen?

Wanneer de distributieriem vervangen moet worden, bepaalt de fabrikant. Wil je weten bij hoeveel kilometer de distributieriem vervangen moet worden van jouw auto? Kijk dan in het onderhouds- of instructieboekje van je auto. Hier staat trouwens meestal niet alleen het aantal kilometers waarbij de distributieriem vervangen moet worden. Want voor het vervangen van de distributieriem geldt ook een tijdsinterval.

Laten we zeggen dat er in het onderhoudsboekje een vervangingsinterval staat van 90.000 km / 6 jaar. Dat betekent dat je de riem ook moet vervangen als de auto na 6 jaar minder dan 90.000 km heeft gereden. De materialen van de distributieriem worden namelijk ook minder door veroudering, los van het aantal kilometers dat de auto rijdt.

Interval distributieriem vervangen

Het interval voor het vervangen van de distributieriem kan per automerk en -model sterk variëren. En per model komen vaak weer verschillende motortypes en afwijkende vervangingstermijnen voor. Bij moderne auto’s gaat de distributieriem meestal meer dan 120.000 kilometer mee. Heb je een oudere auto, dan kan het interval voor het vervangen van de distributieriem veel lager zijn: 60.000 of 90.000 kilometer komen ook voor als vervangingsinterval.

Preventief controleren distributieriem

Zeker als het tijdsinterval van de distributieriem nadert, is het belangrijk om de distributieriem visueel te laten inspecteren. Daarbij kan de monteur zien of er tanden zijn weggesleten, of dat er scheurtjes of dunne plekken in het materiaal zitten. In dat geval moet je de distributieriem onmiddellijk laten vervangen.

We zeggen bewust 'laten vervangen', want het vervangen van een distributieriem is een specialistische klus die je beter aan vakmensen kunt overlaten. Tenzij je een geoefend sleutelaar bent en over het benodigde gereedschap beschikt. Iets simpels als de bougies vervangen, is voor meer doe-het-zelvers weggelegd.



Distributieriem vervangen: kosten

Verkijk je bij de kosten voor het vervangen van de distributieriem niet op de prijs van de losse riem alleen. Een riem alleen kost meestal niet meer dan 30 tot 100 euro. Maar vaak komen er kosten bij voor aanvullende onderdelen, zoals geleiders en spanrollen. Een autobedrijf spreekt dan ook meestal van een ‘distributieset’ vervangen en niet alleen van ‘distributieriem vervangen’.

Bij best veel auto’s wordt aangeraden of zelfs voorgeschreven om samen met de distributieriem ook meteen de waterpomp en de bijbehorende aandrijfriem of multiriem te vervangen.

Behalve de kosten van de onderdelen, ben je bij het vervangen van de distributieriem ook kosten voor arbeidsloon kwijt. Die zijn doorgaans hoger dan de materiaalkosten en kunnen per auto sterk verschillen. De meeste moderne auto’s met voorwielaandrijving hebben een dwarsgeplaatste motor. Daarbij is het vervangen van de distributieriem arbeidsintensief en dus relatief duur. Officiële dealers en gerenommeerde universele bedrijven hanteren per automodel en motortype meestal vaste pakketprijzen. Vraag hier van tevoren naar, zodat je achteraf niet onaangenaam verrast wordt.



Bij auto’s met een in de lengte geplaatste motor en achterwielaandrijving kan de monteur meestal gemakkelijker bij de distributieriem. Dat scheelt manuren en drukt de totale kosten voor het vervangen van de distributieriem. Zie het voorbeeld van de Volvo 940 in de onderstaande tabel.



Globaal variëren de kosten voor het vervangen van een distributieriem – of eigenlijk een distributieset – tussen de 350 en 1000 euro.

Distributieriem vervangen kosten per model

De onderstaande prijzen geven een indicatie van de kosten distributieriem vervangen, inclusief arbeidsloon en bijkomende onderdelen bij universele autobedrijven.