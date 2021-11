Zo werkt een waterpomp. En dit is waarom je hem tegelijk met de distributieriem moet vervangen

Een draaiende verbrandingsmotor produceert hitte. En die hitte moet worden afgevoerd, anders wordt de motor te warm en ontstaan er problemen. Een deel van de geproduceerde hitte verdwijnt via de uitlaatgassen naar buiten, maar een ander deel wordt door de motor opgenomen. De circulatie van koelvloeistof voorkomt dat de krachtbron overkookt.

De koelvloeistof in de auto zit in een gesloten systeem. Het wordt in het motorblok opgewarmd door de hitte van het verbrandingsproces en daarna naar de neus van de auto gepompt, waar de radiateur zit. In de radiateur wordt de hete koelvloeistof door de rijwind of de koelventilator afgekoeld, waarna het weer de motor wordt ingepompt.

Hoe werkt een waterpomp?

Het rondpompen van de vloeistof wordt gedaan door de waterpomp, die wordt aangedreven door een multiriem of distributieriem/-ketting. In de pomp zit een klein schoepenwiel. Het draait continu rond en zorgt er als een watermolentje voor dat de vloeistof door het systeem blijft stromen. Een lager en een keerring zorgen ervoor dat de waterpomp soepel draait en dat hij geen vloeistof lekt.

Hoe herken je problemen met de waterpomp?

Een defect aan de waterpomp kan ernstige schade veroorzaken aan de motor van jouw auto. Maar hoe herken je dat er iets aan de hand is? Let op deze tekenen:

Verlies van koelvloeistof. Zie je een plasje koelvloeistof onder de auto liggen, dan duidt dat op een defect aan de koeling. Het probleem hoeft niet per se bij de waterpomp te liggen, maar kan ook met de radiateur, de cilinderkop of de leidingen te maken hebben.

Hoorbare bijgeluiden. Heb je de motorkap open en draait de motor stationair, luister dan eens naar abnormaal geklop, geknars of een schurend geluid. Die geluiden kunnen duiden op schade aan de waterpomp.

Stijging van de motortemperatuur. Zie je op je dashboard dat de motor warmer wordt dan normaal, dan kan dat een teken zijn van een probleem met het koelsysteem. Stijgt de temperatuur enorm, zet de auto dan zo snel mogelijk stil om ergere schade te voorkomen.

Uitvallen van de verwarming. Ook het uitvallen van de verwarming kan duiden op een mankement aan het koelsysteem. Gebeurt dit tijdens het rijden, kijk dan snel naar de temperatuurmeter. Grote kans dat de motor oververhit is geraakt.

Waarom moet de waterpomp samen met de distributieriem worden vervangen?

Als het tijd is om de distributieriem van jouw auto te vervangen (tussen de 80.000 en 120.000 kilometer), is de waterpomp misschien nog prima. En toch is het beter om ook die laatste mee te pakken. Het probleem zit hem in het verschil tussen de oude distributieriem en de nieuwe. Die laatste zal strakker zitten dan de oude, waardoor de lagers en afdichtingen van de pomp opeens sterker worden belast.

Een distributieriem en waterpomp worden vaak als set verkocht. Wat daar precies in zit? Een GATES distributieriem en waterpompset bevat het volgende: een distributieriem, een spanrol en een geleiderol voor de distributieriem, een waterpomp, en verschillende bouten en schroeven voor de montage.

De overgrote meerderheid van de moderne voertuigen gebruikt door GATES tandriemen aangedreven waterpompen en in dit verband is het bijzonder belangrijk de band tussen de waterpomp en het aandrijfsysteem van de synchrone riem niet uit het oog te verliezen. Het falen van de distributieriem of de spanrol leidt tot het stoppen van de waterpomp. Een lek in de waterpomp daarentegen veroorzaakt voortijdige schade aan de riem en de spanrol.

Met de waterpompkit, BOOST™ CVT Belt, die een waterpomp omvat, krijgt u alle onderdelen die u nodig hebt voor een revisie die past bij uw voertuigmodel - alles in één doos. De GATES Waterpomp distributieriem set is compleet met een speciale waterpomp en alle benodigde afdichtingen en pakkingen.