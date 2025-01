Distributieriem vervangen: deze kosten mag je verwachten

Nieuws

Een ding weet je zeker als automobilist: distributieriem vervangen, kosten maken. Maar hoe hoog zijn die kosten? Die kunnen per auto sterk verschillen – zie onze tabel met voorbeelden.

Wat is de distributieriem en waarom moet je hem vervangen?

De distributieriem is een essentieel onderdeel van de automotor. Simpel gezegd: de distributieriem zorgt er met behulp van de nokkenas(sen) voor dat de in- en uitlaatkleppen in de cilinderkop op het juiste moment open en dicht gaan.



Wanneer de distributieriem versleten is of zelfs breekt, wordt de kleptiming verstoord. In het ergste geval kunnen de kleppen in de zuigers slaan, waarna de motor ten dode is opgeschreven. Grote kans dat je auto dan economisch total loss is. Op tijd de distributieriem vervangen is dus cruciaal. De kosten zijn misschien hoog, maar ze wegen ruimschoots op tegen de vervangingskosten van een cilinderkop met kromgeslagen kleppen – laat staan van een complete motor.

Wanneer distributieriem vervangen?

Wanneer de distributieriem vervangen moet worden, bepaalt de fabrikant. Wil je weten bij hoeveel kilometer de distributieriem vervangen moet worden van jouw auto? Kijk dan in het onderhouds- of instructieboekje. Hier staat trouwens meestal niet alleen het aantal kilometers waarbij de distributieriem vervangen moet worden. Want voor het vervangen van de distributieriem geldt ook een tijdsinterval.



Kosten distributieketting vervangen vs. distributieriem

Een distributieketting heeft in de motor dezelfde rol als een distributieriem. Voorheen gold dat een distributieketting een autoleven lang zou meegaan, maar dat blijkt in de praktijk toch vaak anders. Zeker na de problemen met de distributieketting in motoren van Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Peugeot, Mini en BMW, geldt de distributieketting niet meer als onverslijtbaar. Preventief vervangen van een distributieketting is meestal iets duurder dan het vervangen van een distributieriem. Dat zit 'm vooral in de hogere materiaalkosten; het arbeidsloon is vergelijkbaar.



Interval distributieriem vervangen

Het interval voor het vervangen van de distributieriem kan per automerk en -model sterk variëren. En per model komen vaak weer verschillende motortypes en afwijkende vervangingstermijnen voor. Bij moderne auto’s gaat de distributieriem meestal meer dan 120.000 kilometer mee. Heb je een oudere auto, dan kan het interval voor het vervangen van de distributieriem veel korter zijn. Intervallen van 60.000 of 90.000 kilometer waren vroeger heel gewoon.

Wat kost distributieriem vervangen?

Verkijk je bij de kosten voor het vervangen van de distributieriem niet op de prijs van de losse riem. Die bedraagt meestal niet meer dan 20 tot 150 euro. Maar bijna altijd komen er kosten bij voor aanvullende onderdelen, zoals geleiders en spanrollen. Een autobedrijf spreekt dan ook meestal van een ‘distributieset’ vervangen en niet alleen van ‘distributieriem vervangen’. Alleen de distributieriem vervangen kost gemiddeld zo'n 450 euro. Maar er zijn ook uitschieters naar onderen en naar boven.



Vervanging distributieriem vooral duur door arbeidsloon

Bij veel auto’s wordt aangeraden of zelfs voorgeschreven om samen met de distributieriem meteen de waterpomp en de bijbehorende aandrijfriem of multiriem te vervangen.

Behalve de kosten van de onderdelen, ben je bij het vervangen van de distributieriem ook kosten voor arbeidsloon kwijt. Sterker nog: die zijn meestal hoger dan de materiaalkosten en kunnen per auto sterk uiteenlopen. De meeste moderne auto’s met voorwielaandrijving hebben een dwars geplaatste motor. Daarbij is het vervangen van de distributieriem arbeidsintensief en dus relatief duur.



Omdat de (natte) distributieriem bij de 1,0-liter EcoBoost-motoren van Ford en de PureTech-motoren van Stellantis dieper in de motor is ingebouwd, zijn de kosten voor het vervangen van de distributieriem bij deze motoren nog hoger. Schrale troost bij de meeste EcoBoost-motoren van Ford is de lange vervangingstermijn van 240.000 km/10 jaar.



Vaste prijzen voor vervangen distributieriem

Officiële dealers en gerenommeerde universele bedrijven hanteren per automodel en motortype meestal vaste pakketprijzen voor het vervangen van de distributieset.

Globaal variëren de kosten voor het vervangen van een distributieriem – of eigenlijk een distributieset – tussen de 350 en 1200 euro. Dan hebben we het over de prijzen bij universele autobedrijven.



Goedkoop distributieriem vervangen



Bij een officiële merkdealer kan de rekening voor distributieriem vervangen aanmerkelijk hoger zijn. Dat komt ook omdat de fabrikant de dealer voorschrijft ook omliggende onderdelen te vervangen. Wil je goedkoop de distributieriem vervangen, vraag dan een offerte bij een aantal bedrijven. Laat je goed voorlichten over wat er precies bij de prijs is inbegrepen en wat het risico is als je alleen de riem laat doen en bijvoorbeeld de waterpomp laat zitten



Bij auto’s met een in de lengte geplaatste motor en achterwielaandrijving kan de monteur meestal gemakkelijker bij de distributieriem. Dat scheelt manuren en drukt de totale kosten voor het vervangen van de distributieriem. Zie het voorbeeld van de Volvo 940 in de onderstaande tabel.



Distributieriem vervangen kosten per model

De onderstaande prijzen geven een indicatie van de kosten distributieriem vervangen. De bedragen in de tabel zijn inclusief arbeidsloon en bijkomende onderdelen bij universele autobedrijven. Maar de kosten voor het vervangen van de waterpomp en de desbetreffende aandrijfriem zijn er niet bij inbegrepen. Tel je die erbij op, dan kan er zomaar 150 tot 200 euro bij komen.