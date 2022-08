Olie verversen en oliefilter vervangen: dit is hoe je dat zelf kunt doen

Moderne auto's hebben steeds minder onderhoud nodig, maar toch is het goed om regelmatig de olie te verversen en het oliefilter te vervangen. Dat houdt de motor gezond. Maar hoe vaak moet je nou de olie verversen? Hieronder geven we antwoord op die vraag en leggen we uit hoe je het ook zelf kan doen.

Wat doet motorolie?

Motorolie heeft meerdere functies. Het smeert en beschermt de motor, maar zorgt ook voor koeling en reiniging. In het binnenste van een motor ontstaat altijd vuil. Microscopisch kleine metaaldeeltjes, roetsnippers en andere onzuiverheden worden door de olie opgenomen en afgevoerd naar het oliefilter, waar ze eruit worden gezeefd. Olie degradeert echter en moet van tijd tot tijd worden vervangen. Verse olie voert verontreiniging beter af dan olie die zelf ook al wat vuil is geworden.

Hoe vaak moet olie worden ververst?

Dat hangt helemaal af van het type auto en de hoeveelheid kilometers die ermee wordt gereden. Meestal moet de olie om de 10.000 tot 15.000 kilometer worden ververst. Rijd je niet zoveel, dan is het aan te raden om in ieder geval ieder jaar de motorolie te vervangen. Als je weinig kilometers maakt, komt de motor minder vaak op zijn ideale werktemperatuur en wordt het oliefilter sneller vies. Hierdoor kan het vochtgehalte in de olie toenemen, wat voor ernstige motorschade kan zorgen.

Welke olie moet je gebruiken?

Er zijn veel soorten motorolie: synthetisch, deels synthetisch en mineraal, allemaal in verschillende dikten. De viscositeit wordt uitgedrukt met cijfer/letter-codes, zoals 5W-30 of 10W-40. De letter W staat voor 'Winter' en geeft aan hoe makkelijk of moeilijk olie stroomt bij koudere temperaturen. Hoe lager het getal, hoe beter de stroming. 5W-30 zal bij een koude start dus makkelijker door de motor lopen dan 10W-40. Het tweede getal geeft aan hoe makkelijk of moeilijk olie stroomt als de motor op temperatuur is. Welke olie jouw auto moet hebben, staat in het instructieboekje.

Moet het oliefilter samen met de olie worden vervangen?

Ja, als je weer met schone motorolie begint, moet je ook een schoon filter hebben. Een oliefilter dat deels of helemaal verstopt zit, zal een groot deel van de olie (of zelfs alle olie) door de bypasskraan sturen. Dan wordt de olie niet gezeefd en draait de motor dus op vuile olie. Dat kan flinke interne schade veroorzaken.



Zelf olie verversen: hoe bereid je je voor?

Zelf olie verversen is relatief eenvoudig. Het is wel zaak dat je je goed voorbereid. Zorg er voor dat je onderstaande dingen paraat hebt voordat je aan de klus begint.

Correcte motorolie (zie instructieboekje) en de juiste hoeveelheid (afhankelijk van de auto meestal tussen de 4 en 6 liter).

Nieuw oliefilter

Opvangbak (minimaal 5 liter)

Paar oude doeken

Steeksleutel / dopsleutel

Oliefiltersleutel

Trechter

Nieuw ringetje voor de aftapplug

Paar oude doeken om oliedruppels mee af te vegen

Zelf olie verversen in vijf stappen

Stap 1 - Zorg ervoor dat de motor koud is. Je wil je niet verbranden aan hete motorolie.

Stap 2 - Zet de auto op een vlakke ondergrond. De aftapplug zit precies in het midden van het carter, dus als je de auto onder een hoek hebt staan, loopt niet alle olie eruit. Overweeg om de auto voor en achter op assteunen te zetten, dan kun je beter bij de plug.

Stap 3 - Zet de opvangbak onder de aftapplug, draai de plug eraf met een moersleutel of dopsleutel en laat de olie uit de motor stromen. Als er geen olie meer uit komt, draai je de aftapplug er weer in met een nieuw koperen ringetje. Maak de plug en de onderkant van het carter met een oude doek schoon.

Stap 4 - Het oliefilter ziet eruit als een tankje campinggas en vindt je aan de zijkant van de motor. Als het goed is, kun je het filter met de hand van de motor draaien. Zit het te vast, gebruik dan een speciale oliefiltersleutel. Het nieuwe filter draai je er met de hand weer op. Smeer de rubberen afdichtingsring van het filter in met een beetje motorolie. Dan sluit-ie beter af.

Stap 5 - Nu is het tijd om de motor met verse olie te vullen. Gebruik hiervoor een trechtertje, anders smeer je de hele motorruimte onder de olie. Houd door middel van de pijlstok in de gaten wanneer er genoeg olie in de auto zit.

Wat moet je doen met de oude olie?

De oude motorolie die je hebt opgevangen, mag je niet zomaar weggooien. Wij raden aan om de olie met het trechtertje in de flessen van de nieuwe motorolie te schenken. Je kunt de flessen dan afgeven bij de milieustraat in de gemeente waar je woont.

